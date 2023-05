Glencore punta al raddoppio a Portovesme, progetto pilota da 5 milioni per mercato elementi batterie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo piombo e zinco, ma anche nichel, cobalto e manganese. Nonostante le difficoltà legate al costo dell'energia e al mercato del piombo, lo stabilimento della Portovesme srl, l'azienda metallurgica controllata dalla Glencore operante nel polo di Portovesme, punta al «raddoppio»: con un progetto pilota da 5 milioni di euro e uno, in fase di predisposizione, che va oltre i seicento milioni. Entrambi mirano a conquistare il mercato degli elementi per la costruzione di batterie.



Progetto pilota da 5 milioni di euro

Due iniziative importanti, come sottolinea Davide Garofalo, amministratore delegato della Portovesme srl, «con processi innovativi in Europa» anche alla luce del fatto che «questa produzione è predominio assoluto della Cina e dell'est asiatico».

Il progetto pilota, per cui si interviene con un investimento di 5 milioni di euro, come sottolinea l'amministratore delegato, «prevede una linea di lisciviazione, simile a quella utilizzata per lo zinco, dedicata al trattamento del pastello di nuova generazione black mass (ossia la componente metallica elettrolitica che si trova dentro le batterie in un contenitore in alluminio) per ricavarne litio e mix di metalli che compongono batterie nichel, cobalto e manganese».

Una svolta per il settore industriale all'insegna dell'economia circolare. Seguendo un percorso che l'azienda metallurgica porta avanti da tempo. Non a caso gli impianti di Portovesme sono autorizzati a trasformare il pastello di piombo delle batterie in nuova materia prima.

La scommesso, un impianto da oltre mezzo miliardo

Nello scenario c'è poi la scommessa per il futuro, con un impianto per cui si prevede un investimento che supera il mezzo miliardo di euro e la combinazione tra l'utilizzo di materiali minerari provenienti dalle miniere della Glencore e altro dal riciclo di elementi esausti. In questo caso l’ipotesi è quella di adeguare gli impianti (con la trasformazione dei processi) in cui oggi avviene la produzione di piombo, zinco, rame, oro e argento, per fare posto a manganese, litio e cobalto.