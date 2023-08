Gli 007 sulle tracce di spezie, caffè, tè e conchiglie di murex

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso della storia, la ricerca di materie prime ha alimentato incredibili operazioni di spionaggio. Tutto si basa su tre lettere: M, E, S, moneta, ego, sesso. Quale valore ha conoscere i misteri della seta, la tecnologia per produrre porcellana, carta, specchi e merletti, il rosso scarlatto o la capacità di coltivare caffè, tè e spezie?

Il segreto del colore rosso

Con 12mila conchiglie di murex si ottiene 1,4 grammi di materia colorante: il rosso porpora di grande splendore. I Fenici trasmisero ai Greci e poi ai Romani questo segreto. Gli imperatori vietavano ai cittadini di indossare vesti di questo colore e Alessandro Severo decise che l’imperatore doveva avere il monopolio della produzione.

Anche un altro rosso fu al centro di spionaggio: il rosso di cocciniglia. Arrivati in Messico, i conquistadores scoprirono a Oaxaca una sostanza colorante rossa potente che si otteneva schiacciando le femmine di un insetto (la cocciniglia) piene di uova. La domanda europea esplose e stimolò la produzione messicana e guatemalteca. Gli Spagnoli decisero di proteggere il segreto: diffusero false informazioni, controllarono militarmente la produzione, vietarono le visite ai campi. Religiosi, uomini di scienza, viaggiatori, medici – tutti falsi – cercarono di ottenere informazioni, senza successo. Gli Inglesi riuscirono a “rubare” degli insetti ed ebbe inizio la produzione nelle Indie Occidentali; era protetta dai militari e i lavoratori erano controllati. Le giubbe rosse dei militari britannici, ancor oggi, sono colorate così… British traditions!

Ma un terzo tipo di rosso alimentò altre operazioni di spionaggio: il “rosso turco”, in francese le rouge di Andrinople (l’attuale Edirne) o anche rosso dell’India o rosso di Rouen. Il tessuto colorato con questo rosso non sbiadisce se esposto al sole o immerso in acqua. Tutti i produttori di tessuti in Europa volevano conoscere i segreti della produzione, ma era ben protetta e nessuno riuscì a carpirne il segreto. Nel 1747, Abraham e Louis Borelle ottennero il segreto corrompendo dei tintori greci di Smirne. Iniziarono a tingere i tessuti con questa tecnica alla periferia di Rouen ma nel 1785, i due fratelli francesi rivelarono il segreto al Manchester Committee of Trade, dietro compenso di 2.500 sterline inglesi versate dal governo britannico. Nello stesso periodo, un esperto tintore di Rouen, Jacques Papillon, vendette il segreto a George Mackintosh di Glasgow che sviluppò la produzione in Scozia.

La ricerca delle spezie

Per il controllo della produzione di noce moscata fu combattuta una guerra fra Olandesi e Inglesi. La spezia era coltivata soprattutto nella piccola isola di Run (Indonesia) con una superficie di appena 4,5 km2. Dopo due guerre, nel 1667, gli Olandesi ottennero il controllo dell’isola ma cedettero agli Inglesi New Amsterdam (Manhattan), ribattezzata New York, in onore del duca di York. Cinque Paesi europei entrarono nello spionaggio delle spezie che, in valore, rappresentavano un terzo del commercio mondiale del XVI-XVII secolo e garantivano grandi entrate fiscali. Spagna e Portogallo fecero le grandi scoperte ed erano in possesso delle spezie; Inghilterra, Olanda e Francia lanciarono operazioni per mettere gli artigli sui luoghi geografici di produzione o cercare semi e germogli di alberi di spezie per piantarli nei loro territori.