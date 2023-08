Gli 80 anni di Gianni Rivera, mito di un calcio dove non vinceva solo il denaro. «La Nazionale? Ci penso io»

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Non è più tempo di bandiere. O sono scolorite o non ci sono più. Soprattutto nel calcio, come vediamo anche in questi giorni. Il clamoroso abbandono di Roberto Mancini dalla Nazionale è solo l'ultimo caso di uno disciplina che ormai ha perso quei punti di riferimento affettivi e simbolici che per decenni l’ hanno fatto diventare un clamoroso fenomeno di passione sportiva e sociale.

I motivi li conosciamo: la globalizzazione, i costi stellari dei giocatori, l'enorme crescita dei campionati europei, l'inserimento di fondi stranieri, il ciclone arabo che sta stravolgendo tutti i parametri del Vecchio Continente. Cifre da capogiro che il nuovo Eldoardo del calcio elargisce a cascata: 100 milioni a Benzema, 200 a Ronaldo. Novanta a Neymar. Se poi questo sarà il calcio del futuro non lo sappiamo. Di certo ha fatto tramontare il nostro vecchio mondo del pallone ancora fermo tra un glorioso passato e un avvenire al momento poco roseo.

Loading...

Ecco perché una semplice ricorrenza - gli 80 anni che Gianni Rivera compie questo 18 agosto - lasciano un segno sia per chi ha amato Rivera per il suo enorme talento dispiegato con la maglia del Milan e della nazionale per quasi due decenni (1960-1979), sia per chi simpatizzava per altri colori e per altre “bandiere” che hanno fatto la storia del calcio italiano.

Gli 80 anni di Gianni Rivera, un mito di un calcio che non esiste più Photogallery25 foto Visualizza

Giganti come Giampiero Boniperti, Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti, Gigi Riva, Francesco Totti, Xavier Zanetti, Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Del Piero e Daniele De Rossi.

Un mito, prima che il calcio cambiò

Tornando a Gianni Rivera, nato ad Alessandria il 18 agosto 1943, capitano del Milan a soli 23 anni con 501 partite e 122 reti all'attivo, il suo ottantesimo compleanno non può passare inosservato. Proprio perchè la sua figura, è un ideale modello di confronto per capire come sia cambiato in questi ultimi decenni il calcio italiano.