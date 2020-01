Gli abiti-scultura di Sissi in mostra a Bologna con Vestimenti

Sissi ha iniziato la sua carriera artistica giovanissima, dedicandosi alle performance e alle sculture, ai disegni e ai dipinti, per arrivare fino alla fotografia. Vincitrice di numerosi premi internazionali ha esposto alla Biennale di Venezia, affermandosi come una delle più promettenti esponenti dell'arte contemporanea italiana. L'attenzione per il corpo e per gli abiti sono sempre stati al centro della sua sperimentazione. Una ricerca che l'ha portata anche a collaborare con case di moda come Furla (borse e pelletteria) di cui è stata direttrice artistica delle campagne pubblicitarie, o come il maglificio Luciano Benelli, sede nel Bolognese, per il quale ha realizzato un abito di maglia con un disegno anatomico che fa parte dell'esposizione.

«Noi tutti – spiega -, abitiamo negli abiti che indossiamo e che diventano una performance quotidiana. Perché hanno un valore relazionale: si desiderano, si toccano, si possiedono. E introducendoci nel mondo parlano di noi». Ecco allora abiti multicolori, realizzati in passamaneria, che coprono, incapsulano. Che attraverso spugne di metallo seguono le linee del corpo, proteggendolo e diventando, al contempo, messaggio. La mostra sarà accompagnata da una pubblicazione bilingue edita da Corraini Edizioni.