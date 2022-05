Gli accessori di Cellularline nel mirino di Esprinet: balzo del 20% in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le azioni del gruppo di accessori per smartphone e altri dispositivi Cellularline balzano in Borsa dopo aver ricevuto - nel corso del fine settimana - una manifestazione di interesse non vincolante da parte di Esprinet volta alla promozione di un'opa. I titoli di Cellularline sono arrivati a guadagnare il 20% circa rispetto alla chiusura di venerdì scorso a 3,5 euro, mentre le Esprinet salgono. II gruppo di servizi e prodotti di tecnologia Esprinet ha inviato al consiglio di amministrazione di Cellularline una «manifestazione di interesse non vincolante volta a promuovere, direttamente o indirettamente tramite una società di diritto italiano da essa interamente posseduta, un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cellularline, finalizzata al delisting».

Esprinet pensa a opa a 4,41 euro comprensiva di dividendo



Il prezzo indicato da Esprinet nella manifestazione d’interesse – da considerarsi non vincolante – è pari a 4,41 euro per ciascuna azione ed è comprensivo del dividendo in natura ed in contanti deliberato dall’assemblea del 27 aprile 2022, complessivamente pari a 0,16 euro per azione. Tale prezzo rappresenta un premio di circa il 27,5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Cellularline alla data del 5 maggio 2022 e di circa il 18% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Cellularline nei tre mesi precedenti la data del 5 maggio 2022. Il cda di Cellularline ha conferito mandato a un comitato interno allo stesso cda per identificare gli advisor finanziari e legali che assisteranno la società nell’ambito del processo di valutazione della manifestazione di interesse non vincolante.