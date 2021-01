Gli accessori che possono far perdere gli incentivi auto: gomme, cambio e tettuccio

La CO2 varia anche con lo stesso motore

Le varianti accessoriate, pesando di più, hanno consumi ed emissioni superiori. La massa può alzarsi sensibilmente anche con un solo accessorio pesante, come il tetto panoramico di cristallo.

Conta molto pure il cambio, spesso disponibile anche in versione automatica o doppia frizione. A volte fa consumare più del manuale, altre meno.

GLI ESEMPI Prezzi al lordo delle iniziative promozionali in corso da parte di case automobilistiche e concessionari. Comprendono gli sconti obbligatori per legge ai fini della fruizione o della massimizzazione degli incentivi

L’escamotage per le gomme

Sono importanti anche le gomme: più sono larghe, maggiore è la tenuta, ma anche l’attrito. E si pensa già a una scappatoia: montare di serie pneumatici stretti su tutte le varianti, cambiandoli poi con altri più larghi (comunque ammessi dal Duv, come si chiama ora la carta di circolazione, dove però resterà stampato il livello di CO2 relativo alla variante più “virtuosa”) su richiesta del cliente.

Modelli a rischio

Tutti questi fattori influiscono sul bonus in non pochi casi. Prendiamo la vasta gamma della Volkswagen: secondo il sito web ufficiale della casa, uno dei migliori per trasparenza e aggiornamento, si trovano a cavallo delle soglie la Polo 1.0 TSI DSG (sigla del cambio doppia frizione), la T-Roc 2.0 TDI DSG, le T-Cross 1.0 TSI e 1.5 TSI DSG, le Golf 1.5 TSI 150 CV e 1.5 eTSI 150 CV, Tiguan e Touran col 2.0 TDI da 122 CV e le Passat 2.0 TDI 122 CV, 2.0 TDI 150 CV e 2.0 TDI DSG 150 CV.

Incognita km zero

Altre sorprese possono essere riservate dal mercato: chi vuole un modello escluso dagli incentivi e punta agli sconti delle km zero non riuscirà a trovarne tanti come fino a pochi anni fa. Le concessionarie non hanno molte giacenze perché la pandemia ha fatto fermare fabbriche per mesi e mandato in tilt la logistica, per cui non si riesce a rintracciare esemplari già prodotti per inviarli nei saloni. Fenomeno non marginale, se è vero che una società di noleggio a lungo termine, Sifà (gruppo Bper), ha inviato in autunno una lettera di spiegazioni e scuse ai clienti in lunga attesa di vetture ordinate.