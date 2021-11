Gli acquisti online di alimenti bio crescono del 67% nel 2021 (dopo il boom del 2020)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono sempre più gli italiani che scelgono il biologico: 23 milioni le famiglie che consumano prodotti alimentari bio (+10 milioni rispetto al 2012) E gli acquisti continuano a crescere, sia sul mercato interno (4,5 miliardi di euro, +234% rispetto al 2008) che in quelli internazionali: 2,9 miliardi di euro il valore dell'export bio italiano sui mercati esteri (+671% rispetto al 2008). Con il 2021 che ha consolidato i già positivi risultati del 2020, con un'ulteriore crescita del 5% in un solo anno.

Il trend è tracciato da Nomisma che nota come le performance più brillanti riguardano le vendite online della grande distribuzione, che hanno raggiunto 75 milioni di euro, segnando una crescita del 67% in un solo anno – «ulteriore balzo che non fa che confermare lo sprint registrato ai tempi del lockdown», spiega l’istituto di ricerca bolognese.

L'incremento degli acquisti online è «certamente collegato alle nuove abitudini digitali degli italiani accelerate in tempo di pandemia con una progressione che ancora oggi vede una conferma.Le vendite bio nell'e-grocery sono infatti cresciute del +214% durante il periodo di lockdown (rispetto allo stesso periodo 2019)».

In questo contesto FederBio Servizi e Nomisma Digital lanciano il progetto e-BIO, «una piattaforma di servizi in grado di rispondere a 360° alle esigenze di sviluppo degli strumenti e delle strategie di e-commerce delle aziende biologiche». «L'aumento dei consumi bio, la crescente attenzione degli italiani verso i temi di salute e sostenibilità e le nuove opportunità derivanti dalle politiche europee – continua la nota – rivelano una sfida che le aziende del mondo biologico devono riuscire a cogliere.



Il settore del biologico – spiegano i promotori – ha infatti delle specificità che vanno tenute presenti se si vogliono cogliere appieno le opportunità che oggi sono presenti sul canale ecommerce e che possono essere intercettate pienamente solo avendo una approfondita conoscenza del prodotto, del mercato, del consumatore e del processo di vendita online.