Gli acquisti in tempo di inflazione, qualche consiglio su cui riflettere

La conoscenza della spesa facilita anche la pratica del bundling per fruire di un’economia di scala, avere maggiore forza contrattuale per contenere gli aumenti dovuti all’inflazione, rendere meno oneroso il processo di approvvigionamento grazie al minor numero di contratti da gestire. In un regime di inflazione, la should cost analysis è una pratica importante per stimare il costo ragionevole di un bene prima dell’acquisto. La scomposizione del costo del bene nei suoi componenti individuali, come materiali, manodopera, spese generali e profitto, e la stima dei costi di ciascun componente basata su dati di mercato, prezzi storici e tendenze inflattive, consentono di capire se il prezzo offerto da un fornitore è equo e ragionevole o se è opportuno negoziare prezzi migliori.

La pratica della gestione del rischio di fornitura, consigliata in qualsiasi circostanza, in un regime di inflazione serve a risolvere diversi conflitti, bilanciando l’adozione di modelli finalizzati al contenimento di costi in crescita con l’attenzione a fattori di amplificazione del rischio, quali l’eccessiva razionalizzazione della fornitura per ridurre il numero di contratti, oppure la pressante ricerca di fornitori poco conosciuti ma economicamente competitivi, localizzati in regioni geografiche a rischio.

Adottare pratiche di monitoraggio e valutazione dei fornitori per poterne stimare la loro rilevanza per il business aziendale, permette di stabilire appropriate relazioni di collaborazione, per esempio: co-design di prodotti, impegno reciproco nella pianificazione di forniture, conoscenza dei prezzi sottostanti ai prodotti, contrattualistica equilibrata tra le parti. Si crea un clima di reciproca fiducia che permette di sviluppare soluzioni condivise in situazioni di volatilità dei costi e di carenze di approvvigionamento. Questa pratica è alternativa al passaggio da un fornitore all’altro per trovare le migliori offerte utilizzando metodi di acquisto spot; nel breve termine sembra essere conveniente, ma a lungo termine crea instabilità nelle relazioni con i fornitori poiché non affronta le circostanze di mercato che causano l’impennata dei prezzi.

Sono numerose le pratiche che possono essere adottate per contenere gli effetti dell’inflazione, fenomeno di ampia portata che colpisce simultaneamente molte componenti dell’economia. Per essere efficaci le pratiche devono essere inserite in una strategia complessiva di sourcing capace di misurarne i singoli impatti e bilanciarne l'impiego affinchè il risultato complessivo sia ottimale. Uno scenario così globale e complesso richiede alle funzioni acquisti l’uso indispensabile di strumenti informatici adeguati, per governare e incrociare i dati prodotti dalle singole pratiche, estrarre informazioni, fornire suggerimenti, mettere a disposizione un quadro conoscitivo che permetta di prendere decisioni solide e consapevoli.

* Strategic Business Analyst - Niuma

** Business Developer - Niuma