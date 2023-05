Una senatrice di Azione passa con Renzi. Dopo gli addii di Borghi a Chinnici al Pd, gli assestamenti al centro

L’ultimo passaggio è quello annunciato da Matteo Renzi in conferenza stampa: l’arrivo della deputata Naike Gruppioni, eletta tra le fila di Azione, a Italia Viva. Ma nell’ultimo mese si sono registrate molti cambiamenti con uscite soprattutto dal Partito democratico: si tratta di scelte fatte da alcuni esponenti che si sono detti non più in sintonia con il partito dopo l'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd che, a loro parere, ha spostato l'asse verso sinistra per ritrovare l'alleanza con M5S. L’area del partito più colpita è quella moderata con movimenti che hanno rimesso in moto gli assestamenti al centro. L'addio più clamoroso (perché non previsto né preannunciato) è stato quello del senatore Enrico Borghi che ha aderito a Italia viva di Matteo Renzi. Poco dopo a lasciare il Pd è stata l'europarlamentare Caterina Chinnici che è passata a Forza Italia. Ha fatto molto rumore anche l'uscita di Carlo Cottarelli: l'economista ha però deciso di lasciare il seggio al Senato per curare un’iniziativa dell’Università Cattolica dichiarando di fatto chiusa la sua esperienza politica. La mossa di Cottarelli segue quelle di altri: tra chi non ha più incarichi parlamentari hanno lasciato il Pd l’ex ministro Beppe Fioroni e l’ex capogruppo al Senato Andrea Marcucci. «Offriamo una casa a tutti quelli che dicono che non ci si può arredere allo schleinismo o al melonismo» ha detto Renzi.

