Gli aeroporti generano un fatturato di 57,1 miliardi e 324mila occupati. Ogni euro investito si moltiplica per 3,2

Gli aeroporti italiani generano complessivamente un valore della produzione di 57,1 miliardi di euro e un valore aggiunto di 22,9 miliardi, che corrisponde all’1,3% del valore aggiunto nazionale, l’indicatore utilizzato per misurare il Pil. Gli occupati complessivi tra diretti, indiretti e indotto, sono 324mila. I dati sull’impatto delle attività aeroportuali del nostro paese su Pil e occupazione sono stati calcolati da Nomisma, in uno studio commissionato da Assaeroporti.

Considerati 41 scali

Lo studio è stato presentato in un convegno al Cnel da Carlo Borgomeo, presidente dell’associazione aeroportuale, insieme a Giulio Santagata, senior advisor di Nomisma. Lo studio ha preso in esame i 41 scali del territorio nazionale, gestiti da 30 società aeroportuali.

Contano anche impatto indiretto e indotto

Le cifre riportate per valore della produzione (in sostanza il fatturato), valore aggiunto e occupati non si riferiscono solo agli aeroporti, ma comprendono anche l’impatto indiretto e l’indotto. Secondo le conclusioni dello studio, c’è un effetto moltiplicatore per gli investimenti nel settore. «Per ogni euro investito si generano complessivamente 3,2 euro», stima Nomisma.

Sono comprese le compagnie e i servizi esterni

Lo studio è stato fatto attraverso questionari con le società di gestione aeroportuale, riferiti al 2022, per rilevare i dati sull’occupazione e di produzione di tutti gli operatori economici presenti nel sedime aeroportuale, cioè società di gestione, compagnie aeree, handling, servizi di navigazione, manutenzione di infrastrutture e aerei, servizi di controllo e sicurezza passeggeri, enti di Stato, gestori di parcheggi auto, società di trasporto passeggeri per l’aeroporto, cibo e bevande, negozi al dettaglio.

Tre voci nei ricavi

«Nel caso del fatturato, l’impatto totale - si legge nello studio - è dato dalla somma dell’impatto diretto, pari a 26,4 miliardi, dell’impatto indiretto, pari a 6,9 miliardi e dell’impatto indotto, pari a 21,4 miliardi, a cui va aggiunto il valore generato dalle importazioni, che nel caso specifico ammonta a 2,3 miliardi».