Gli aerotaxi sono (quasi) realtà: Joby e Volocopter volano sul cielo di New York

Dalle auto agli aerei elettrici. Entro il 2050 il settore del trasporto aereo ha promesso di azzerare le emissioni nocive. Prima di allora tutti gli operatori dalle compagnie aeree, agli aeroporti, ai costruttori di velivoli si sono impegnati ad investire in nuove tecnologie meno inquinanti, ma al momento una soluzione definitiva non è stata trovata. Sul cielo di New York nei giorni scorsi si sono stagliate per la prima volta le sagome dei droni nelle sembianze di aerotaxi volanti su cui troveranno posto da due a quattro passeggeri per alleggerire le città soffocate dal traffico. In cielo due diversi brand, la tedesca Volocopter e la californiana Joby Aviation.

Entrambi sono decollati dal Downtown Manhattan Heliport nel corso di uno showcase organizzato dal sindaco di New York City Eric Adams, e dalla New York City Economic Development Corporation, il primo evento pubblico al mondo per mostrare questa nuova opzione di mobilità urbana: per percorrere la tratta tra Manhattan e l’aeroporto JFK un auto impiega circa 49 minuti con un aerotaxi non più di 7 minuti.

Joby Aviation ha firmato un accordo con la compagnia aerea Delta Air Lines per trasportare i suoi passeggeri da New York City agli aeroporti di LaGuardia e JFK. Entrambi i produttori sono in attesa dell’ultimo step per la certificazione da parte della FAA, l’autorità aeronautica americana che potrebbe arrivare il prossimo anno, passaggio necessario per iniziare la commercializzazione prevista a partire dal 2025.

Volocopter che ha avviato una collaborazione con Aeroporti di Roma, punta ad ottenere la certificazione in Europa entro i prossimi giochi Olimpici di Parigi nel luglio 2024. Sul settore c’è fermento come dimostrano i recuperi in Borsa dei titoli che però restano al di sotto dei valori delle Ipo. Le potenzialità di crescita sono enormi: per Morgan Stanley, gli aerotaxi elettrici valgono tra mille miliardi di dollari entro il 2040 e 9 mila miliardi di dollari entro il 2050 man mano che la tecnologia delle batterie e dei motori miglioreranno.