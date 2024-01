Gli affitti brevi incoronano Francia, Spagna e Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 si è chiuso come l’anno boom del turismo in Europa, con dati che hanno di gran lunga fatto dimenticare gli anni pandemici. Ma la voglia di viaggiare ne esce trasformata. E la partita si gioca sempre più sugli affitti brevi. Non solo in Italia. Se una piattaforma come Airbnb ha concluso un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la ritenuta sui redditi degli host dal 2017 al 2021, per un pagamento complessivo di 576 milioni, è perché riconosce che «l’Italia è un mercato importante». Come lo sono, ancor più, Francia e Spagna. E non solo per Airbnb.

In Europa, solo nella prima metà del 2023, gli ospiti hanno trascorso circa 237 milioni di notti in alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor, monitorate dalla Commissione europea. Una crescita significativa rispetto al 2022 (199 milioni di notti; +18,8%), ma anche ai 193 milioni di pernottamenti del 2019 (+22,6%). Di queste più di 34 milioni sono state trascorse in Italia, che è terza sul podio dopo la Spagna (con quasi 47 milioni di notti) e la Francia (57 milioni).



La Toscana prima regione italiana

Nei mesi invernali, da gennaio a marzo, in quanto ad affitti brevi, l’Italia, però, resta indietro. Dopo il podio della regione croata di Jadranska Hrvatska, Francia e Spagna ne vedono in classifica cinque (per la Spagna: Andalusia, Catalogna, Canarie e Comunità Valensiana; per la Francia: Provenza, Ile de France, Rodano-Alpi, Aquitania), la prima regione italiana è la Toscana, al nono posto. Allargando lo sguardo alle prime 20 regioni più popolari in Europa per affitti brevi, si trovano altre quattro italiane: Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto. Altre regioni tradizionalmente alpine restano indietro.

Ad eccezione delle aree urbane come Parigi e Madrid, è pur vero che le regioni dove la vacanza si trascorre in casa prenotata tramite le piattaforme online sono tutte zone costiere lungo le coste del Mediterraneo o dell’Atlantico. Segno che i l’affitto breve resta cosa estiva, e i margini di crescita per i prossimi mesi invernali nel 2024 ci sono. Ancor più col boom dei prezzi per le vacanze in montagna e visto che tra le regioni più popolari per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nel primo trimestre del 2023 figurano il Rodano-Alpi in Francia (5,2 milioni di notti) e regioni dipendenti dal turismo invernale come il Tirolo in Austria (1,9 milioni).



Alla Calabria il record della stagionalità

A fare da bussola del turismo nelle regioni europee resta comunque la stagionalità. In 15 regioni, tra Bulgaria, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Romania e Svezia, più di cinque pernottamenti turistici su dieci sono nei mesi di luglio o agosto. Le cinque regioni con la più alta stagionalità (dati 2022) includono le due principali regioni turistiche della Bulgaria, Yugoiztochen (64,3 % di tutte le notti concentrate in luglio e agosto) e Severoiztochen (60,9 %), la regione costiera della Romania, Sud-Est (64,5%) e la regione croata Jadranska Hrvatska (60,2 %), che è anche la seconda regione dell’Ue per numero di pernottamenti durante l’intero anno.

La regione europea con il più alto livello di stagionalità è, però, la Calabria con il 64,8% di tutte le notti concentrate nei mesi di luglio e agosto. Basta scorrere tra i mesi per vedere colorarsi un’Europa che cambia. Le destinazioni al top a gennaio, ad esempio, sono in Spagna le Canarie con oltre 8 milioni di presenze, seguite dall’Ile de France con 5,9milioni e dal Tirolo con 4,9milioni di turisti. In Italia la Lombardia è all’undicesimo posto in Europa (2,29milioni di presenze), seguita dal Veneto al tredicesimo posto (2,1 milioni) e dal Lazio al quindicesimo (2 milioni). Ma se si guarda ad agosto ecco che sul podio spiccano la regione croata di Jadranska Hrvatska con oltre 16 milioni di presenze, la Costa Azzurra francese con 10,5 milioni seguita a breve distanza dal Veneto con 10,47 milioni. Ma sotto il sole più caldo l’Italia trova al settimo posto l’Emilia-Romagna (7,7 milioni) e all’ottavo la Toscana (7,2 milioni).