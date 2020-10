Gli affitti brevi tentano la ripresa Più prenotazioni, ma inferiori a un anno fa. La domanda? Stranieri e anche chi si è separato per colpa del lockdown di Paola Dezza

(Adobe Stock)

È stato il primo settore a entrare in crisi quando nel marzo scorso la pandemia si è aggravata e il governo ha deciso per il lockdown. Ma il segmento degli affitti brevi si è presto ripreso grazie al boom di richieste estive da parte di coloro che, chiusi in casa per mesi, non vedevano l’ora di partire per una località che permettesse di vivere a contatto con la natura all’aria aperta.

E adesso qual’è la situazione del settore e quali le prospettive? I gestori di appartamenti in maniera professionale...