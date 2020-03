Gli aiuti dell’Europa valgono 93 miliardi e siamo impegnati per aumentarli Questa situazione eccezionale richiede una solidarietà e un sostegno eccezionali. Stiamo intervenendo rapidamente per attutire il colpo di Valdis Dombrovskis*

Nel corso della storia, le pandemie hanno colpito le civiltà a più riprese. La pandemia di coronavirus si è diffusa a grande velocità provocando una grave emergenza sanitaria pubblica e uno shock nelle economie europee e mondiali.

L'impatto sui mezzi di sussistenza delle persone, sulle imprese di ogni dimensione e sulla crescita economica è estremamente negativo e le ripercussioni sociali sono gravi e molteplici. In tutta Europa le imprese sono in difficoltà e alcune lottano per sopravvivere. Molte sono costrette a ridurre il personale o l’orario di lavoro, con conseguente diminuzione del reddito dei lavoratori. Anche se, come tutti ci auguriamo, riusciremo a rallentare il diffondersi del virus, ci vorrà tempo affinché l’attività economica si riprenda. Molti settori stanno soffrendo. I trasporti, il turismo, la ristorazione e la vendita al dettaglio sono stati i primi ad essere colpiti, ma ora il calo di fiducia delle imprese è generale e i lavoratori interessati sono decine di milioni.

Questa situazione eccezionale richiede una solidarietà e un sostegno eccezionali. Stiamo intervenendo rapidamente per attutire il colpo. La nostra priorità è garantire che i sistemi sanitari europei dispongano di tutte le risorse di cui hanno bisogno, in termini sia di materiali che di denaro; che le imprese colpite abbiano liquidità sufficiente a restare a galla; e che i posti di lavoro e il reddito dei dipendenti e dei lavoratori autonomi siano tutelati. Stiamo usando tutta la flessibilità delle norme di bilancio dell’Ue per sostenere i governi nazionali ad agire con decisione per fronteggiare l’impatto socioeconomico della crisi. Abbiamo *-attivato la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita affinché le autorità nazionali siano libere di fare tutto il possibile per sostenere i sistemi sanitari, le imprese e i lavoratori. E stanno già facendo tanto. A livello nazionale, le misure di sostegno di bilancio ammontano a circa il 2,2% del Pil nell’Ue-27. Per il sostegno di liquidità arrivano all’incirca al 13,7% del Pil.

Per quanto riguarda la sanità, stiamo lavorando affinché le apparecchiature mediche arrivino dove sono più necessarie, grazie a bandi congiunti e alla libera circolazione delle merci nel mercato unico. Sosteniamo anche la ricerca per lo sviluppo di un vaccino. Per mantenere a galla le nostre imprese, la Commissione europea sta lavorando su tutti i fronti per offrire un sostegno di cassa immediato alle imprese interessate e per assicurarsi che conservino la capacità produttiva. Ciò significa usare il bilancio dell’Ue al massimo e in modo flessibile per sostenere le imprese e i lavoratori e affrontare lo stress di liquidità avvertito in particolare dalle Pmi. La nostra iniziativa di investimento in risposta al coronavirus mette 37 miliardi di euro a disposizione della risposta alla crisi (sistemi sanitari, piccole e medie imprese, lavoratori e parti vulnerabili delle nostre economie), rafforzati da altri 28 miliardi di fondi Ue non assegnati. Abbiamo anche modificato le norme sui fondi strutturali affinché i governi nazionali possano usarli in modo flessibile.

Poi, con il contributo delle garanzie di bilancio dell’Ue, il Fondo europeo per gli investimenti sarà in grado di incentivare le banche a fornire liquidità. Ciò dovrebbe far arrivare circa 8 miliardi di finanziamenti ad almeno 100milaPmi e imprese a bassa e media capitalizzazione. E la Banca europea per gli investimenti libererà altri 20 miliardi di crediti alle Pmi destinati a finanziare il capitale di esercizio.