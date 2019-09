Gli aiuti di Draghi alle banche europee: chi paga i costi? di Marcello Minenna

5' di lettura

Circa 4 miliardi di € all'anno: ad una prima stima, a tanto ammontano gli aiuti alle banche dell'Eurozona che la Banca Centrale Europea (BCE) ha approvato con l'ultimo pacchetto di stimoli presentato al meeting del 12 settembre (cfr. Figura 1). Oltre 3,2 miliardi deriveranno dall'esenzione (tiering) di parte delle riserve bancarie in eccesso dal pagamento del tasso (negativo) di deposito dello -0,5%, mentre circa 800 milioni dal rolling dei 692 miliardi di prestiti a lungo termine T-LTRO II - su cui attualmente le banche “pagano” un tasso dello -0,4% - al tasso più favorevole dello -0,5%.

Si tratta di una spinta non indifferente ai profitti delle banche dell'Eurozona, che nel 2018 ammontavano all'incirca a 100 miliardi. Il beneficio non sarebbe uniformemente distribuito tra i Paesi membri: le banche francesi e tedesche dovrebbero garantirsi oltre il 50% degli aiuti aggiuntivi, il 12% andrebbe alle banche italiane, poco più del 9% a quelle spagnole. D'altro canto, il livello di supporto per i sistemi bancari periferici era già alto prima del recente pacchetto espansivo, dato che le banche italiane e spagnole pagavano relativamente poco per le riserve in eccesso (500 milioni l'anno) mentre avevano avuto accesso a 386 miliardi di T-LTRO II, ottenendo un profitto privo di rischio di 1,5 miliardi l'anno. A titolo di confronto, nel vecchio regime invece le banche tedesche pagavano 2,4 miliardi annui, ottenendo un beneficio dalla T-LTRO II di soli 340 milioni.

RAPPORTO COSTI/BENEFICI Stima dei costi/benefici per il sistema bancario dell'Eurozona delle misure di politica monetaria, dati in miliardi di euro - Fonte: stime dell'Autore su dati BCE

In sostanza si può dire che le nuove misure riequilibrano la situazione avvantaggiando comparativamente le banche dei Paesi core; questo aspetto potrebbe essere stato cruciale per garantire al Presidente Draghi il supporto del board dei governatori nord-europei, già contrari esplicitamente al riavvio del Quantitative Easing (QE) per un ammontare di 20 miliardi al mese, a durata indefinita fino al raggiungimento stabile dell'obiettivo di inflazione.

Il nuovo flusso di risorse verso il sistema bancario ha delle conseguenze sul bilancio dell'Eurosistema delle banche centrali nazionali (BCN) meritevole di approfondimento. Infatti il tasso di interesse pagato dalle banche commerciali sulle riserve in eccesso rappresenta di gran lunga la maggiore fonte di ricavi per le BCN; in secondo ordine le BCN incassano le cedole sui titoli di stato acquistati con il QE. Per le banche tedesche e francesi che hanno significative riserve in eccesso ed una larga quota di titoli governativi in portafoglio a tasso negativo la prima voce rappresenta oltre l'80% dei ricavi.

C'è peraltro un'importante differenza tra questi due flussi di ricavi: il primo viene consolidato dall'Eurosistema e poi ripartito secondo le quote di sottoscrizione del capitale della BCE (capital key). Il secondo invece viene trattenuto direttamente dalle BCN in proporzione alle quantità acquistate, per via dell'anomala impostazione del QE che non consente una piena condivisione dei rischi.