Gli aiuti per i professionisti iscritti agli Ordini da Governo e Casse di previdenza Le misure del Dl 18/2020 messe in campo per i professionisti e gli aiuti di welfare proposti dalle Casse di previdenza di categoria.

La guida al decreto coronavirus (Dl18/2020) in edicola mercoledì 25 marzo propone una bussola per orientarsi tra gli interventi messi in campo, per ora, dal Governo. Tra gli approfondimenti, accanto a fisco, riscossione, ritenute, giustizia tributaria, lavoro, Cig e previdenza ci sono anche le misure messe in campo per i professionisti sia dal Governo che dalle Casse di previdenza di categoria. Il Dl cura Italia per ora non include i professionisti iscritti agli Ordini tra coloro che sono destinatari dei 600 euro previsti per le partite Iva , i lavoratori autonomi e i collaboratori (la partita però è ancora aperta). Potranno invece accedere alle misure di sostegno finanziario contemplate dall'articolo 56, alle agevolazioni per l'accesso al credito contenute nell'articolo 49 e al fondo di 300 milioni per il reddito di ultima istanza insieme a dipendenti e partite Iva.

In attesa di uno scenario più chiaro le Casse di previdenza dei professionisti stanno elaborando strategie per gestire l'emergenza attraverso politiche di welfare.

Sono sostanzialmente tre le direttrici su cui si stanno orientando: azioni immediate come la sospensione di versamenti e adempimenti per non gravare sugli iscritti , aiuti in caso di contagio o quarantena, gestione dei problemi contingenti tra cui la scarsa liquidità. Vediamo nel dettaglio cosa hanno deliberato, fino ad oggi, le diverse Casse (le schede riportano le decisioni assunte fino al 24 marzo e saranno periodicamente aggiornate) .



CF - Cassa forense

Proroghe. Sospensione di versamenti e adempimenti fino al 30 settembre 2020

Copertura sanitaria. Per gli iscritti e le loro famiglie sono stati previsti due servizi: la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card Vis-Valore in Sanità, valida un anno, che consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati. Possibile inoltre avere consulti telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus. Accanto alle misure straordinarie c'è una serie di tutele che l'ente fornisce e che può essere attivata



CIPAG - Cassa geometri

Proroghe. Sospesi tutti i versamenti in scadenza fino a maggio e automatica proroga in relazione all'eventuale perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Copertura sanitaria. Per iscritti e pensionati in attività c'è un'assistenza sanitaria integrativa attraverso UniSalute. Indennità tra mille e 10mila euro per assistenza sanitaria. Indennità in caso di contagio da Covid-19 o di quarantena; possibili consulti specialistici a distanza per qualsiasi patologia.

Altri interventi. Supporto per l’accesso al microcredito



CNPADC - Commercialisti

Proroghe. Contributi e adempimenti sospesi sino al 31 ottobre 2020, anche quelli rateizzati. Sospeso anche il versamento dei minimi previsti per il 2020.

Copertura sanitaria. Polizza sanitaria gratuita che copre i grandi eventi morbosi e le spese sanitarie legate all'infezione da Covid-19; la polizza prevede anche indennizzi in caso di ricovero o quarantena.

Altri interventi. La Cassa intende aiutare gli studi in crisi di liquidità, e sta definendo le modalità per farlo. Previsti interventi assistenziali per i professionisti in comprovato stato di bisogno anche per effetto dell'epidemia da Covid-19. Per gli iscritti più giovani, è stato prorogato al 30 aprile il bando per l'acquisto di hardware e software ad uso ufficio, di particolare utilità per lavorare in smart working.