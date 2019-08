Gli alabastri e i Rubens, meraviglie di Holkham

7' di lettura

Forse uno dei maggiori contributi dell’Inghilterra alla civiltà occidentale sono le meravigliose case costruite in quasi tutte le regioni del paese. Alcune di queste ville sono talmente grandiose che bisognerebbe dirle palazzi, ma gli inglesi anche all’epoca del loro maggior splendore fra il tardo Cinquecento e tutto l’Ottocento hanno sempre preferito definirle con un tipico understatement country houses, case di campagna.

Holkham, come altre di queste grandi dimore, fu costruita come sede di una famiglia importante, quella dei Coke. La maggior parte dei grandi titoli inglesi avevano anche casa a Londra, ma la sede familiare era sempre quella nel centro delle loro proprietà, a volte lontano dalla capitale. Quel grande palazzo è frutto di circostanze forse casuali fra tre individui particolarmente fortunati di incontrarsi nel momento giusto delle loro diverse esistenze. Il futuro conte di Leicester Thomas Coke (1697-1759, avrà il titolo nel 1744) era erede di una grande fortuna e quindi il cliente ideale per William Kent (c.1685-1748), che incontrò a Roma e dal quale non si separò mai del tutto. Viaggeranno insieme durante questi anni italiani andando ad esempio a Firenze dove incontrano e saldano un pagamento a Giovan Battista Foggini, il migliore scultore fiorentino dell’epoca. Si recheranno anche a Venezia, dove il giovane si fa ritrarre da Rosalba Carriera. Ovunque Coke acquista libri e manoscritti importanti, ancora conservati in bellissime rilegature nella grandiosa biblioteca che tempo dopo Kent disegnerà per Holkham. Coke scrive allora, a diciott’anni: «one of the greatest ornaments to a gentleman is a fine library». Il suo Grand tour dura sei anni: va in Sicilia prima di molti e si spinge fino a Malta. Nel 1716 acquista un magnifico marmo di notevoli dimensioni raffigurante il padre dell’imperatore Lucio Vero, Elio Vero, e anche una famosa statua di Diana che – il fatto è più sussurrato che documentato – gli assicura addirittura un breve soggiorno in prigione per esportazione illecita (comunque portata a termine). Non aveva ancora vent’anni. Dire quali sono i principali acquisti che poi continua fino alla sua morte attraverso diversi agenti implicherebbe una lunga lista che include alcuni grandi nomi: uno stupendo Rubens con un soggetto raro, la Sacra Famiglia in ritorno dall’Egitto con Gesù che cammina come un infante di quattro o cinque anni, quadro di una forza e conservazione ineguagliabili, e non certo inferiore a quello che deve essere stata una delle ultime acquisizioni del Conte, Giuseppe che respinge la moglie di Putifarre, opera eccelsa di Guido Reni. La composizione, basata su uno schema geometrico dissimulato dalla delicata resa pittorica dei colori e della soavità dei tessuti, è uno dei più bei quadri dell’artista. Non a caso è stato acquistato una ventina di anni fa dal Fitzwilliam Museum di Cambridge, ma rimasto in sito per conservare intatta questa mirabile raccolta (segno di civiltà che forse sarebbe bene tenere a esempio nel nostro paese). Non tutto quello che conosciamo dalla storia familiare e da vecchi documenti è stato ritrovato a Holkham (vedute di Vanvitelli, quadri di Benedetto Luti, di Sebastiano Conca... la lista non è breve. Se esiste ancora, un gran quadro del non famosissimo Andrea Procaccini mancano invece quattro dipinti di Pietro da Cortona e qualcosa del gran napoletano Francesco Solimena).





***

Ciò che impressiona del lavoro di Kent non è solo l’esterno, immaginato come un tempio classico con timpano e colonne corinzie circondato da due ali che si ripetono sulle due facciate. È sorprendente che l’aspetto grandioso non sia offuscato dall’impiego, anziché della pietra, di strani mattoni di color giallognolo, che adottano diverse forme e dimensioni. Di lì a dire, come fa Nigel Nicolson, che Holkham è così functional come una scuola di equitazione prussiana appare ingiusto, mentre lo stesso scrittore (nello stesso volume, Great Houses of Britain del 1965) afferma che il palazzo sia «the finest Palladian interior in England». Questa volta non gli si può dar torto: Holkham è composto da una infinita teoria di stanze concepite come biblioteche, sale da pranzo, stanze da letto, tribune e gallerie di sculture, sempre regali mai respingenti. Conserva perlopiù i tessuti originali che ammorbidiscono le aule decorate come templi abitabili. Il Marble Hall che immette nel palazzo è concepito come un solenne edificio romano, alto quindici metri e ornato di colonne del bell’alabastro rosa venato di cinabro di Staffordshire (quanto di più simile agli antichi alabastri orientali adoperati dai romani). L’idea originale per questo sublime interno è – come oggi si ammette – l’opera congiunta del proprietario, del suo amico il conte di Burlington e del protetto di ambedue William Kent, di cui esistono una serie di appositi progetti databili attorno al 1726, vale a dire ad un anno in cui Robert Adam, al quale l’insieme fa pensare, non era ancora nato. Il grandioso Hall occupa in altezza due piani del palazzo. Le pareti, alte quanto il primo piano, sono rivestite dello stesso alabastro e servono da sorprendente basamento per le colonne, il tutto reso ancora più stupefacente da una volta a cassettoni ispirata a quella del Panteon. Il pianterreno si congiunge al piano nobile con una scalinata di marmo bianco che porta direttamente al Saloon (o salone), con uno splendido parato in velluto controtagliato color di vino. I due grandi tavoli parietali dorati sono ricoperti di lastre antiche di mosaico acquistate a Roma dal Cardinal Furietti. Nome famoso fra i conoscitori dell’arte antica: fu lui ad esempio a possedere i due Centauri in bigio morato oggi in una delle sale del Campidoglio a Roma, scoperti nel 1736 a Villa Adriana. La stanza di Holkham è coperta di grandiosi dipinti come quello di Rubens, già menzionato, e il Ritratto del Duca di Arenberg di Van Dyck.

Holkham sorge per un incontro fatidico, forse casuale. Durante il suo soggiorno a Roma, Kent, uno dei più grandi architetti inglesi dell’epoca, ebbe la fortuna di conoscere Richard Boyle, Lord Burlington, uno dei grandi propulsori del gusto italiano in Inghilterra seguendo l’esempio di Andrea Palladio. A Kent occorreva anche trovare un cliente ricco che fosse interessato alle idee di un grande innamorato dell’architettura qual era Burlington. Il cliente, cioè quello che sarà il proprietario del capolavoro di Kent, Holkham, era già amico di Burlington. Le circostanze erano dunque propizie e qualche anno dopo, quando i tre personaggi furono tornati in patria, era quasi inevitabile che la dimora si facesse. Ci vollero più di trent’anni, tra il 1734 e il 1764, perché Holkham fosse finito. Ma purtroppo né il suo ideatore né il suo proprietario ebbero la fortuna di vederlo completato. Thomas Coke, il primo Earl di Leicester morì a 62 anni lasciando però una vedova intelligente che riuscì a portare a termine la dimora come Lord Leicester e William Kent l’avevano immaginata (e Burlington approvata). Kent era già morto dal 1748, Burlington scomparve nel 1753 ma tutti i progetti erano in buona parte finiti. Un bravo architetto locale, Matthew Brettingham, a cui si può rimproverare solo una eccessiva vanagloria, era lì a seguire attentamente le idee di Kent e l’immaginazione di Burlington, anche se attribuendo buona parte di quel che altri avevano pensato a se stesso e facendo tutto quello che poteva fare per diventar ricco.