Gli alberghi cercano nuove competenze. Le 5 vincenti tra light designer e psicologo di Maria Chiara Voci

(© VIEW Pictures)

Light designer, esperti nella progettazione degli spazi benessere, tecnici specializzati in isolamento acustico così come consulenti per la qualità dell'aria indoor o nei processi di sanificazione degli ambienti. Nell'edilizia alberghiera si fanno largo nuove professioni e nuove competenze. Dagli Iot manager agli esperti di domotica, informatici, videomaker e tecnici del suono, fashion stylist e addirittura psicologi, sono oggi a fianco di architetti e ingegneri nella progettazione dei nuovi hotel perché il benessere dell'uomo è il nuovo focus a cui puntare (dopo il risparmio energetico) per garantire un'esperienza sempre più di qualità e individuale nelle strutture turistiche nazionali e internazionali. Sono tantissimi gli studi che si stanno specializzando nel settore, aggregando diverse professionalità a compendio del puro disegno progettuale.