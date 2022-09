Gli allevamenti italiani dicono no alla direttiva Ue sulle emissioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le politiche europee per la sostenibilità mettono a rischio la filiera dell’allevamento bovino in Italia, che vale oltre 6 miliardi di euro, senza sapere che il sistema italiano è già a emissioni zero. A lanciare l’allarme è Assocarni, nel corso di un convegno organizzato in collaborazione con Coldiretti: «Le politiche che arrivano da Bruxelles - ha detto il presidente di Assocarni, Luigi Scordamaglia - sembrano voler andare verso lo smantellamento della produzione e dell’allevamento, con rischi non solo per chi lavora nelle filiere, ma anche in termini di sicurezza alimentare, condannando l’Italia alla dipendenza da Paesi terzi che producono con standard meno elevati dei nostri anche dal punto di vista ambientale».

Secondo i dati presentati al convegno, l’Italia già oggi è tra i Paesi più virtuosi al mondo in termini di bilancio delle emissioni: secondo l’Ispra le emissioni prodotte dagli allevamenti rappresentano solo il 5% del totale e sono scese del 10% negli ultimi 10 anni. A questo va aggiunto l’aumento di sequestro di carbonio compiuto dalle aree nelle quali si pratica l’allevamento: secondo le nuove metriche, quindi, il saldo dell’allevamento bovino è in negativo. «Bisogna lavorare per dare la giusta informazione su tutto quello che riguarda la zootecnia - ha detto il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini - che è bersaglio di politiche europee sbagliate a partire dalla proposta della Commissione di revisione della direttiva sulle emissioni, che mira da equiparare gli allevamenti di bovini a una fabbrica».

«Condividiamo l’obiettivo dell’esecutivo Ue di ridurre i gas serra e l’inquinamento nel suolo e nell’acqua, ma non permetteremo che questo obiettivo degeneri nell’ideologia, paragonando i nostri allevamenti a delle ciminiere», ha aggiunto l’eurodeputato Paolo De Castro, relatore-ombra per il Gruppo S&D in commissione Agricoltura del Parlamento Ue per quanto riguarda la direttiva sulle emissioni industriali. La proposta di direttiva prevede un ampliamento dei settori soggetti al regime di autorizzazioni previsti per gli impianti industriali, con un sensibile aumento del numero di allevamenti coinvolti. «I nostri allevatori - ha aggiunto De Castro - si distinguono già a livello globale per l’utilizzo di tecniche innovative per migliorare costantemente le loro performance ambientali, e devono essere supportati nella transizione. Un sistema di autorizzazioni, come quello proposto dalla Commissione Ue imporrà anche alle aziende più piccole l’utilizzo di pratiche calate dall’alto, senza adattarsi alle varie esigenze produttive né garantendo loro alcun sostegno».



In Italia la filiera della carne bovina rappresenta più del 4% del fatturato del comparto agroalimentare italiano e coinvoge 230mila addetti in oltre 135mila aziende. Dagli anni 60 ad oggi, il numero degli allevamenti si è praticamente dimezzato, mentre il numero di capi allevati è calato del 35%, passando da quasi 10 milioni di unità a poco più di 6 milioni. «Oggi in Italia - ha ricordato Scordamaglia - mangiamo 8,54 chili di carne bovina procapite all'anno, un valore vicino alla quantità di carne che si mangiava nei primi anni 60 e ben lontano dai quasi 14 chili a persona del boom economico».