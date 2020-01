Gli altruisti sono antipatici. E la colpa è solo loro In Italia, queste posizioni hanno acquistato, negli ultimi anni, una forza di persuasione notevole, fino al punto di condizionare spesso il dibattito pubblico e perfino l'azione politica di Vittorio Pelligra

La solidarietà è sospetta, si sa. Perché quando qualcuno si occupa degli altri lo fa, generalmente, per un secondo fine. Avrà, in fondo, qualcosa da guadagnarci: visibilità, stima, donazioni o chissà cos'altro. Ci sono i buonisti - nel '38 si sarebbero chiamati “pietisti” - e poi i radical-chic col Rolex, per non dire dei centri sociali e di quelli che vogliono fare i rivoluzionari e, invece, sono solo dei figli di papà. Quando poi la solidarietà e l'aiuto diventano organizzati, allora è quasi certo che si tratti di una truffa. Qualcuno che, sotto sotto, ci mangia a quattro ganasce c'è sicuramente. Se non sono le cooperative, saranno le ONG, i promotori del Piano Kalergi o la mamma di Greta che deve pubblicare un libro.

Altruismo sospetto

In Italia, queste posizioni hanno acquistato, negli ultimi anni, una forza di persuasione notevole, fino al punto di condizionare spesso il dibattito pubblico e perfino l'azione politica. E gettare forte discredito su un intero mondo, quello del terzo settore e del volontariato, che della solidarietà e dell'altruismo organizzato ha fatto per decenni la sua cifra più importante. Non è una novità, comunque. L'altruismo è sempre stato sospetto. Si potrebbe ricostruire un'intera storia delle vicende che il concetto ha attraversato negli ultimi secoli, almeno da quando Auguste Comte, a metà dell'800, coniò per primo il termine. E sarebbe una storia lunga. Dovremmo, prima anche che di Comte, parlare di Mandeville e Adam Smith e di quanto il dibattito sulla reale natura e utilità sociale dell'attenzione alle sorti degli altri accendeva in quegli anni gli animi di intellettuali e utopisti.

Da Freud a Nietzsche

L'altruismo è sospetto per Freud, è odioso per Nietzsche, è un falso problema per Robert Trivers e Richard Dawkins, semplicemente non esiste per Jacques Derrida. Poi ci siamo noi economisti, che abbiamo posto l'idea di auto-interesse a fondamento della nostra disciplina. Francis Ysidro Edgeworth che nel 1881, pone come “principio primo dell'economia (…) quello secondo cui gli agenti sono mossi esclusivamente dal loro interesse personale”. In un crescendo che porta gli autori di un manuale di economia largamente studiato anche da noi che: “Le persone sono fondamentalmente amorali, trasgrediscono le regole, ignorano gli accordi, utilizzano la frode, la manipolazione e l'inganno se trovano un vantaggio personale nel far ciò” (Milgrom P., Roberts, J., Economics, Organization and Management, Prentice Hal, 1992).

Le ragioni della diffidenza

Eppure, chi di noi non ha incontrato gente diversa? Benefattori se non filantropi. Persone oneste, attente agli altri, dedite al prossimo; brava gente? Non solo quelli a cui il Presidente Mattarella attribuisce ogni anno l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana come riconoscimento pubblico delle loro azioni di solidarietà, aiuto, inclusione e altruismo, ma i nostri vicini di casa, qualche collega, perfino qualche parente. Ma allora perché questo sospetto verso la bontà, verso l'altruismo permane? Le ragioni di questa diffidenza sono, naturalmente, varie, ma alcune hanno certamente una radice storico-culturale e altre invece sono legate al fatto che gli altruisti sono decisamente antipatici. Nella prima gruppo di influenze ricade, per esempio, gli strascichi di un darwinismo ingenuo di cui gran parte della nostra cultura è ancora permeata.

In una visione della natura e della lotta per la sopravvivenza nella quale solo i più forti e astuti ce la fanno, chi si sacrifica per gli altri sta decidendo di partecipare ad una corsa con un carico di zavorra che i forti e gli astuti si guarderanno bene dall'accollarsi. Autoimporsi un handicap di quel tipo porta a minori probabilità di sopravvivenza e quindi di trasmettere quel tratto altruistico alle generazioni future. Per questo ciò che osserviamo oggi e a cui diamo il nome di “altruismo”, non può essere altro che egoismo mascherato. Dalla selezione naturale non si scampa. In realtà le cose sono un po' più complesse di così. In natura non esiste solo la selezione naturale, ma anche quella sessuale, e quindi i fenomeni di segnalazione, di accoppiamento selettivo, oltre che quelli di parentela, possono avere un ruolo importante nel conciliare la logica darwiniana con la benevolenza umana e forme di altruismo che si osservano in altre specie. Senza contare, poi, il ruolo svolto dalla reciprocità diretta e indiretta e dalla selezione multilivello.