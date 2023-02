Gli analisti scommettono sulla revisione dei target, Intesa Sanpaolo sale in Borsa

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo la battuta d'arresto di venerdì, seguita alla pubblicazione dei conti 2022, Intesa Sanpaolo inverte la rotta a Piazza Affari. Dopo aver digerito i numeri dello scorso esercizio, gli analisti appaiono convinti che l'istituto, pur non avendolo ancora formalizzato, prossimamente rivedrà al rialzo i target comunicati al mercato. Equita ha sottolineato che i numeri del quarto trimestre di Intesa Sanpaolo sono risultati superiori alle attese, cosicché il target di prezzo è stato ritoccato al rialzo del 14% a 3,3 euro. L’utile operativo dell’istituto è stato di 2,5 miliardi in progresso del 28% su base annua. Gli analisti si aspettavano un utile operativo a 2,3 miliardi. Anche l’utile netto è stato di 1,07 miliardi (da 179 milioni dell’anno prima), superiore agli 880 milioni previsti dal consensus. «La principale sorpresa positiva è rappresentata dal margine di interesse, che ha battuto le nostre stime del 17% ed ha mostrato una significativa crescita, confermando una forte sensitivity al rialzo dei tassi di interesse», hanno sottolineato ancora da Equita. Tra l’altro alla luce delle attese sul 2023 e della solida posiziona patrimoniale, è stato dato il via libera alla seconda tranche del buyback da 1,7 miliardi (4% della capitalizzazione). È stato inoltre comunicato un dividendo per azione di 8,7 centesimi come saldo dividendi, che frutterà un rendimento del 3,5%.

Gli analisti appaiono poi convinti che Intesa, pur non avendolo ancora annunciato, rivedrà al rialzo i target comunicati al mercato. Per il 2023 l'istituto ha indicato di attendersi un utile ben al di sopra di 5,5 miliardi: «Una guidance - commentano ancora da Equita - che, alla luce delle dichiarazioni della società e della forte sensibilità ai tassi, riteniamo particolarmente conservativa». Gli esperti hanno rivisto al rialzo le proprie stime 2023 del +20% a 6,6 miliardi principalmente per riflettere un maggiore margine di interesse. «Con il titolo che ha sottoperformato i concorrenti nell'ultimo mese (+15% contro il 22% medio del settore), ribadiamo la raccomandazione di "buy"», spiegano gli analisti, aggiungendo: «Sebbene le Intesa stiamo trattando a premio rispetto ai concorrenti, offrono un ritorno significativamente superiore e una remunerazione attraente». Anche Banca Akros ha ritoccato il target di prezzo sulle Intesa a 2,7 euro, dai precedenti 2,5 euro, dopo aver migliorato al rialzo le stime sull’utile per azione da 0,28 euro a 0,3 euro per il 2023. La raccomandazione è "accumulate". «L'assenza di M&A - nota da parte sua Intermonte - dovrebbe dare visibilità sull'uso dei capitale in eccesso», che l'a.d. Carlo Messina ha spiegato potrà essere usato per nuovi buyback o per dividendi straordinari. Dopo i numeri e le indicazioni sul 2023, infine, Bank of America ha alzato la raccomandazione a "buy".