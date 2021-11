Gli approfondimenti del Gruppo 24 ORE su carta, web, radio e l'evento Global Inclusion 2021

Per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne anche un'edizione dedicata della newsletter “Alleyweek – Notizie per fare la differenza”, con una selezione delle notizie e le letture più interessanti, a livello italiano ed internazionale, i progetti più significativi e i punti di vista che possono avere un impatto concreto sul vissuto quotidiano delle lettrici e dei lettori della newsletter. Inoltre, sul sito del Sole 24 Ore, è disponibile la seconda stagione del seguitissimo Podcast originale curato da Maria Latella “Donne del Futuro”, varato proprio un anno fa, che racconta le storie di successo di giovani manager Under 40: storie vere raccontate in prima persona da chi ce l'ha fatta, di chi è arrivata a ricoprire incarichi di primo livello in aziende internazionali, avendo poco più di trent’anni, racconti che spaziano tra carriera e vita privata, rivisitazione degli errori e consigli a coetanei e ascoltatori anche più giovani.

I fari rimarranno accesi sul tema dell'inclusione con l'appuntamento in programma lunedì 29 novembre, data in cui si terrà l'evento conclusivo della terza stagione di “Global Inclusion 2021”, promosso dal Comitato Global Inclusion – art. 3 e da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale con l'obiettivo di superare pregiudizi e stereotipi, innovando la cultura della società italiana a partire dai luoghi di lavoro. Trasmesso dalle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli e Vicenza e visibile in diretta streaming su IlSole24Ore.com e sul canale YouTube di Global Inclusion, l'evento sarà centrato sul tema “Inclusione e innovazione: un nuovo modello di leadership per la ripresa” e vedrà intervenire tra gli altri Maria Cristina Messa, Ministra dell'Università e della Ricerca, Emma Bonino e Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, insieme a protagoniste e protagonisti della stagione, che, articolata in workshop verticali, laboratori di intelligenza collettiva, inclusion-thon, iniziative editoriali, ha coinvolto 200 imprese italiane mobilitate da TIM.

L'impegno del Gruppo 24 ORE nel sostenere i valori della diversity e dell'inclusione, asset strategici per creare valore aggiunto per l'impresa, si articola anche attraverso due iniziative concrete. La prima è l'assegnazione da parte del Sole 24 Ore insieme al Comitato Global Inclusion art. 3 di due borse di studio a giovani studiose che abbiano ottenuto una laurea triennale o magistrale negli ultimi 3 anni in qualsiasi ambito disciplinare, per le migliori tesi di laurea che abbiano adottato prospettive innovative in tema di diversity management, equity e inclusion nel contesto aziendale. La seconda iniziativa è la borsa di studio destinata a ragazze iscritte a ingegneria presso il Politecnico di Milano: “STEM 4 Women @Gruppo 24 ORE” per sostenere la presenza femminile in corsi di laurea STEM, che si inserisce nella più ampia iniziativa del Politecnico “Girls@Polimi” per contribuire attivamente ad attrarre più ragazze iscritte agli studi STEM, diffondendo la consapevolezza che ancora oggi vi è una grande carenza di ragazze iscritte ai percorsi di Ingegneria ad alto tasso occupazionale.