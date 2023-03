Gli appuntamenti legati allo sport

Tra gli eventi che accompagneranno la città all'appuntamento di capitale europea dello sport nel 2024, è in programma il 16 maggio, il ritorno della suggestiva Mezza Maratona, che attraversa tutta la città; dal 19 al 21 maggio il Porto Antico si animerà con la Festa dello Sport, permettendo a grandi e piccini di sperimentare liberamente tante discipline divertenti. Nel mese di aprile sarà la volta di due appassionanti gare di Trail Running: la Trail Marathon e la Genova City Trail; la prima porterà gli atleti a correre lungo un percorso che toccherà alcuni tratti dell'acquedotto storico e che lambirà anche i forti genovesi e il Parco delle Mura. Per gli appassionati di mountain bike, appuntamento con Genova Mtb Trophy, una appassionante gara in 4 tappe, che si svolgerà tra marzo e giugno sulle alture alle spalle della città, da dove atleti e spettatori potranno godere di panorami mozzafiato. Per chi ama i motori, dal 15 al 23 aprile “La Superba in 500” celebrerà l'auto simbolo dello stile italiano, con una mostra e un grande raduno, mentre dal 19 al 21 maggio si terrà la 17° Rievocazione Storica Circuito della Superba, con veicoli pre -1945 che sfileranno per le vie della città.

