Gli architetti protagonisti: Antonio Citterio, il ritmo dello stile senza tempo

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

La normalità di un tono di voce distinto, che sovrasta pacatamente trapani, vibrazioni, martelli, operai al lavoro. La naturalezza con cui indossa giacca blu, camicia bianca, pochette a una punta, e si muove fra la vernice fresca, i cavi sospesi, le impalcature, senza fermare i piedi né le parole quando incontra un ostacolo, perché segue una visione che è il passo del suo racconto e dei suoi movimenti. «Qui c'è l'apertura d'ingresso, l'abbiamo spostata per creare un cono visivo che attraversa lo spazio fino alla fine, con backlight di cielo, nuvole e tende al fondo, e in mezzo il soppalco che vola». C'è stato uno sforzo ingegneristico puntuale per evitare colonne, pali o altri elementi che interrompano la libertà dell'orizzonte: al momento, in questi 800 metri quadri, quello che si vede è solo l'immagine mentale del suo progettista. Se si ha uno sguardo tenace, si può dipingere con le parole e visualizzare quello che ancora non c'è. La conversazione con Antonio Citterio inizia qui, a Milano, in un cantiere all'angolo fra via della Moscova e via Solferino, il luogo dove aprirà, in tempo per il Salone del Mobile, il nuovo flagship store di Flexform.

Loading...

«Questo negozio è un teatro e deve poter cambiare scenografia. È come l'enorme backstage di un palco con quinte, fondali, griglie e tecnologia a vista, dove niente nasce fisso. La vetrina ha un argomento, l'interno un altro, più privato e intimo». L'architettura è una prosodia dove ogni elemento ha la sua linea melodica, il punto sta nell'accordarli: è un tema di ritmo e di dialogo. «Creare uno spazio coerente con l'esposizione, che è sempre un insieme. Non la rappresentazione statica di un oggetto che dice “guardami”, ma una scena di vita vissuta», mi spiega. Il racconto precede l'azione, la normalità detta la regola. A Citterio basta uno schizzo per tracciare i confini di quella che è la definizione della sua estetica e il risultato di cinquant'anni di attività. Un modo d'essere prima che un segno creativo. «È una questione di sintesi, non di espressione. Il mio lavoro si lega alla tradizione del fare e non strafare. Cioè: un oggetto è un oggetto. Un divano è un divano: se non è comodo, non è neanche un divano! Questo è senso comune. La riconoscibilità, la firma evidente non mi interessano. È bello che le persone scelgano un pezzo non perché è mio, ma perché parla da solo, e non ha tanto bisogno di spiegazioni».

Una delle versioni possibili di Groundpiece, tra i divani più iconici del brand (a partire da 10.622 €).

Questa nonchalance si radica nella conoscenza: da un lato, dei processi produttivi, della fabbrica, dei materiali; dall'altro, dei luoghi che il design andrà ad abitare. E si nutre di osservazione: delle abitudini e dei gesti delle persone. «Rappresento l'ultima generazione della vecchia scuola del design milanese, quello di Gio Ponti, di Caccia Dominioni, di architetti che disegnavano gli interni con la consapevolezza degli spazi. Faccio cose che uso anch'io, è sempre stato il mio racconto». Mentre parla, si infila un pezzo di carta con un appunto nel taschino. Lea, la fotografa di questo servizio, lo segue nel cantiere, lo ferma davanti a una parete stuccata per un ritratto. Citterio si presta docile alle indicazioni – di profilo, frontale, mani in tasca – mentre continua a descrivere quello che solo lui ha davanti agli occhi: non un set, non una ristrutturazione in corso, non un concerto di rumori, ma di linee. «Lo spazio in cui siamo riflette i prodotti. La prima volta che sono entrato in Flexform avevo 22 anni, oggi ne ho 72. Mi ricordo che ci siamo stretti la mano e abbiamo detto: “Va bene, facciamo così”».