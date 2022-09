Gli artisti della diaspora africana in mostra alla Hayward Gallery

Le sculture tradizionali dell'Africa occidentale sono invece l'ispirazione per i magnifici quadri di Lina Iris Viktor. L'artista liberiana, che ora lavora a Napoli, compare nelle opere come una profetessa, una Sibilla, una regina, una tiranna, sontuosamente vestita su sfondi di foglia d'oro sbalzato.

“Gli ambasciatori”, statue equestri a grandezza naturale di Hew Locke evocano le tradizionali statue di re e generali occidentali, ma sono riccamente adornati e ingioiellati, cavalieri dell'Apocalisse che ricordano le assurdità del periodo coloniale.

Rashaad Newsome

Rashaad Newsome affronta il tema della diversità non solo razziale ma anche sessuale con una figura trans che in un video balla mentre la città intorno brucia e crolla. Tabita Rezaire in un film proiettato su una piramide – una forma sacra in Egitto e nel Sudan - esplora un mondo oltre il dualismo maschile/femminile, tracciando un collegamento spirituale all'Africa pre-coloniale. Sedrick Chisom, a 32 anni il più giovane degli artisti in mostra, presenta un futuro post-Apocalisse. Cauleen Smith dipinge acquarelli di copertine di libri che hanno giocato un ruolo chiave nella lotta contro il razzismo. Ellen Gallagher affronta il tema doloroso del traffico di schiavi dall'Africa all'America con quadri delicatissimi che dipingono il mito dell'Atlantide nera. Chris Ofili usa gigantesche tele decorate come gioielli multicolore per raccontare e reinventare storie antiche dall'Odissea e dalla Bibbia. Nelle opere di Kara Walker, filmati a stop animation, delicate figure di carta raccontano storie di violenza razziale basate su eventi reali del passato e ci portano fino a oggi, con l'assalto al Campidoglio da parte di seguaci dell'ex presidente Trump.

In the Black Fantastic. Fino al 18 settembre 2022. The Hayward Gallery, Londra.