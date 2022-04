Gli artisti sono le nostre vedette sul futuro, è bello contribuire ai loro sogni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La domanda, quasi sempre tendenziosa perché sottintende l'esistenza di un “monopolio del gusto” se non di accordi invisibili, è tra le più ricorrenti quando si parla di arte contemporanea. Chi decide quali artisti meritano di essere lanciati o consacrati definitivamente sulla ribalta internazionale, con ovvi riflessi anche nel campo del mercato? Pur essendo una figura più nascosta rispetto a galleristi o curatori-star, Jean-Paul Claverie appartiene innegabilmente alla schiera dei “decisori” in questo campo, grazie al suo ruolo di consigliere di Bernard Arnault, il presidente del gruppo Lvmh, massicciamente impegnato in programmi culturali e artistici. Nel momento in cui l'ideale del museo pubblico ha abdicato forse definitivamente a favore delle iniziative dei privati (per quanto in Francia le istituzioni pubbliche resistano relativamente meglio che in Italia), esporre in un “tempio” come la Fondation Louis Vuitton rappresenta in effetti una consacrazione enorme per qualsiasi artista.

Arnault insieme all'archistar Frank Gehry, che ha progettato la Fondation Louis Vuitton, sullo sfondo

Eppure parlare con Claverie – eleganza casual, eloquio affabile ma solido e calibrato, da professionista della comunicazione – affascina non tanto per la possibilità di gettare uno sguardo dietro le quinte dell'arte ai massimi livelli, ma soprattutto per sapere qualcosa di più del suo percorso, invidiabile e per certi aspetti sorprendente. Ci sono infatti due fasi nella parabola di Claverie. La sua “prima vita” è sotto il segno della politica e dell'amministrazione pubblica: a 25 anni diventò consigliere per le relazioni culturali internazionali all'interno del ministero della cultura di Jack Lang, personaggio leggendario in Francia, sinonimo della politica culturale in epoca mitterandiana – nell'ottica della democratizzazione della cultura da lui proclamata, si pensi solo che inventò le Nuits blanches, delle quali in Italia abbiamo avuto solo una pallida imitazione in epoca veltroniana «Sette anni che hanno cambiato tutto per me», così definisce questa esperienza nel settore pubblico. «Venivo da studi in parallelo di medicina e diritto internazionale. A soli 25 anni diventai consigliere di Lang. Niente mi predestinava a questo incarico: non avevo legami con Parigi, non facevo politica, non ero nemmeno un enarca (l'Ena è la scuola d'élite che prepara i funzionari francesi, ndr). In 24 ore presi la mia decisione, 24 ore che cambiano il corso di una vita. E non ho rimpianti». Che cosa rendeva unica la visione di Lang e che cosa rimane oggi? «Nella sua idea, all'epoca sorprendente, tutto era cultura: moda, rock, fumetti, design, gastronomia… Ogni questione poteva essere interpretata da un punto di vista culturale (la precarietà sociale, la situazione delle carceri, la disoccupazione…). La sua visione è oggi condivisa da tutti: non c'è più un comune o una regione in Francia che non assegni alla cultura un ruolo centrale. Nonostante la globalizzazione miri, il più delle volte, ad annullare le diversità a favore di una tendenza dominante, tutti i Paesi devono poter preservare la loro identità culturale – e questa è una certezza che si deve a Lang. Certo, la sua era una visione utopica, che si è spesso scontrata con dei limiti, ma molte cose si sono rivelate giuste e si sono concretizzate. La sua riforma del cinema e la sua politica a favore del libro sono state grandi successi. Penso anche alla sua trasformazione del Festival di Cannes, che ha permesso al cinemacoreano, iraniano, africano di esprimersi e di affermarsi».

Un ritratto di Jean-Paul Claverie, consigliere del presidente di Lvmh Bernard Arnault, impegnato nello sviluppo dei programmi culturali e artistici del gruppo.Courtesy Fondation Louis Vuitton.

La seconda vita di Claverie comincia a inizio anni Novanta: dopo il settore pubblico, il passaggio al mondo del business, al privato, al regno del lusso. Ma ancora sotto il segno della volontà di diffondere la cultura. Non volendo restare in politica né nell'amministrazione, campi «per alcuni versi troppo costringenti, appesantiti da regole che soffocano l'immaginazione e la creatività», Claverie incontra prima un altro big dell'imprenditoria, Jean-Luc Lagardère, e poi Bernard Arnault, proprietario di Lvmh. L'incontro è un “colpo di fulmine” professionale: «Fui subito conquistato da quest'uomo ancora giovane e aperto alle sfide, che aveva comprato Dior e scommetteva su uno sviluppo folgorante. All'epoca Lvmh era già il primo gruppo mondiale nel campo del lusso, ma comprendeva solo una quindicina di società: oggi sono 75. La crescita era ovviamente una condizione chiave del progetto, ma la componente culturale (nel senso langhiano del termine) delle maison del gruppo ha da subito avuto grande importanza. Ci sembrava normale che una parte del successo mondiale del gruppo dovesse essere restituita al mondo della cultura. Ho proposto da subito ad Arnault programmi di educazione museale per bambini e ragazzi, di sostegno ai musei e all'arte contemporanea, programmi nel campo medico, culturale e umanitario… Lvmh sta per Louis Vuitton Moët Hennessy, ma a me piace pensare che l'acronimo si possa leggere anche come “les vrais moments heureux”… momenti di solidarietà e gioia condivisa che compensino i momenti difficili della vita quotidiana».

Blob (Fuck head bubblegum)”, 1996, Steven Parrino. Courtesy The Steven Parrino Estate, André Morin pour le Consortium

L'iniziativa culturale più “visibile” del gruppo rimane la Fondation Louis Vuitton, immaginata da Claverie e Arnault sin dall'inizio del loro sodalizio. Il biglietto da visita di ogni grande museo è la sua architettura. Se il “rivale” François Pinault ha deciso di legare il suo nome a quello di Tadao Ando (anche per la sua nuova, faraonica Bourse de Commerce), Arnault e Claverie hanno fortemente voluto Frank Gehry. Il momento chiave fu nel 2002, con il viaggio a Bilbao alla scoperta del Guggenheim, «organizzato e annullato per due volte. Ci andammo finalmente un mattino di novembre. E Arnault fu soggiogato dall'edificio di Gehry. Volle incontrarlo: dopo un mese e mezzo gli facemmo visita a New York, dopo tre mesi Arnault lo invitò a Parigi per visitare il Jardin d'acclimatation, dove nel 2014 è stata inauguratala Fondation. Fu l'inizio di un'avventura meravigliosa, soprattutto per le qualità umane e artistiche di Gehry».

Skeletal Implosion #4”, 2001, Steven Parrino, parte della collezione della Fondation Louis Vuitton. Courtesy The Steven Parrino Estate. Primae, Louis Bourjac.

Quando si chiede a Claverie quali mostre gli sono rimaste nel cuore tra quelle realizzate alla Fondation, cita l'esposizione su Charlotte Perriand («Straordinaria figura dell'architettura e del design che dialogò con Le Corbusier, Léger e tutti i grandi artisti e pensatori della sua epoca, facendo una preziosa sintesi delle varie discipline») e quella del giovane Jean Claracq. Ma soprattutto le due dedicate alle collezioni di Sergei Shchukin e dei fratelli Morozov – quest'ultima appena conclusa al completo, senza ritiri delle opere in prestito dai musei russi come accaduto altrove dopo lo scoppio della guerra. «Due mostre improbabili sulla carta, che finora non si erano mai potute organizzare. Tutto è cominciato dalla mia amicizia con il nipote di Shchukin, che sognava di portare a Parigi la collezione. Poi, dopo Shchukin, è stato naturale pensare all'esposizione sulla collezione Morozov, mostra anch'essa storica che ha attratto quasi un milione e trecentomila visitatori. Si tratta probabilmente delle due collezioni più belle al mondo di arte moderna».