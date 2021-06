Gli artisti per Venezia contro le grandi navi

6' di lettura

Star e artisti internazionali per Venezia lanciano un appello, pubblicato dal Guardian e dal Telegraph, inviato a Mattarella, Draghi e al sindaco Brugnaro. Firmato – tra gli altri – da Mick Jagger, Francis Ford Coppola, James Ivory, Anish Kapoor, l' attrice Tilda Swinton, Gary Tinterow, direttore del Museo di Huston, la direttrice della Guggenheim Collection di Venezia, Karol Vail. Al centro il completamento del Mose, il divieto del passaggio in laguna alle grandi navi, la gestione dei flussi turistici.

Si annunciano anche per il pomeriggio di sabato 5 giugno, le proteste comitati cittadini “No Navi” (dalle Zattere) che si oppongono al passaggio delle Grandi Navi nei canali che attraversano la città lagunare per la ripartenza delle crociere da Venezia, quando dallo scalo lagunare salperà la ’Msc Orchestra’ per il primo viaggio con destinazione Grecia dalla Stazione marittima. Non è ancora possibile per le ’navi bianche’ evitare il passaggio attraverso il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco e la Bocca di porto del Lido: il decreto legge del 1° aprile, convertito in legge il 17 maggio, che sancisce l’estromissione delle Grandi Navi dalla Laguna, concede ancora il passaggio dei giganti del mare per il centro storico finché non venga approntata la soluzione transitoria, a Porto Marghera con accesso da Malamocco, e infine in mare.

MSC Orchestra alla Stazione Marittima di Venezia (Foto Reuters)

La laguna post Covid

Venezia compie 1600 anni, ma uno dei suoi principali problemi è di essere sopraffatta dal turismo. Dopo il Covid, con la perdita dell’ 80% delle presenze e dei redditi mancati (20.000 posti di lavoro evaporati) cosa seguirà? Una lenta ma inesorabile ripresa di quel rullo compressore? In passato, nella sola Venezia, sono stati calcolati arrivi tra i 27 e i 38 milioni di turisti, 71 milioni in Veneto. (Fonte Regione Veneto 2019-2020, dati Istat). Dopo una ripresina estiva nel 2020, quantificata nel 10% dei valori di tutto l'anno precedente, in assenza dei visitatori esteri (l'86% secondo l'Annuario ufficiale 2017 del Turismo del Comune di Venezia ovvero circa 12 milioni l’anno) i siti culturali guardano molto al medio raggio. Che si è manifestato fin dai primi fine-settimana di maggio, con forti presenze di visitatori veneti nel capoluogo lagunare.

2021 Venice Biennale Architettura - Resilience of Venice: Bocche di porto

Riparte il turismo

L'overtourism e la sua folla impongono vere e proprie alterazioni “ambientali” ( fisiche, visive, sonore, economiche) a tutti, veneziani e non veneziani. Già il 1° maggio, le cronache locali hanno registrato il dilagante “fenomeno”, come se la “pausa-Covid” non avesse lasciato traccia. Infatti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia i dati sono in crescita: dal 26 aprile hanno riaperto le porte Palazzo Ducale e Museo Correr tutti i giorni. Di seguito il venerdì fino alla domenica hanno riaperto anche Ca Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano, Ca’ Pesaro-Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Museo del Vetro di Murano , Museo del Merletto di BUrano, Museo di Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo , Museo di Storia Naturale GIancarlo Ligabue , Museo di casa Goldoni. Rispetto a maggio 2019 all’afflusso di visitatori è stato dell’80% in meno 80% pari a 56.529, di cui il 68% italiani, il 9% tedeschi e il 6% francesi. «Durante la pandemia mentre i musei sono restati chiusi, ma dietro le quinte abbiamo lavorato alle collezioni, a progettare le prossime mostre ci siamo guardati dentro e abbiamo capito il valore intrinseco e vogliamo offrire a tutte le età di visitatori emozioni e conoscenza» spiega il presidente della Fondazione MuVe Mariacristina Gribaudi. «Abbiamo creduto in questa ripartenza. Sebbene i visitatori in maggio siano stati in calo, quel 20% rimasto è importante - prosegue Gribaudi –. Questa pandemia ci ha insegnato a essere viaggiatori più consapevoli e ci ha spinto alla relazione digitale che non ci abbandonerà più e accrescerà quella fisica nel futuro».

2021 Venice Biennale Architettura - Maison Fibre in fibre vetro e carbonio (phLTraversi)

Le città medio-piccole, intanto, riprendono la loro tenace scalata per attrarre viaggiatori meno convenzionali (es. Padova, Rovigo, ecc.), che hanno riaperto prima di altre mostre e musei, consapevoli dell' importante impatto generato sull'economia locale (calcolato in 1,61 euro per ogni euro investito. Dati 2019, dal Rapporto Nomisma 2020 per Fondazione CARIPARO- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo).