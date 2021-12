Gli asili nido compiono 50 anni, fra forti divari fra Nord e Sud e fra piccole e grandi città

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli asili nido compiono 50 anni in Italia, figli della legge 6 dicembre 1971 n. 1044. Strategici non solo per la crescita dei bambini, ma anche per supportare l'occupazione femminile. Divisi da forti divari nella presenza e nell'intensità del servizio sul territorio. Enormi le distanze tra nord e sud, con un’offerta carente nel Mezzogiorno. Grandi anche le differenze tra piccoli e grandi comuni esaminate. La sfida dei prossimi anni per il federalismo fiscale sarà ridurre questi divari.

Diffusione a velocità alternata

Dal report di OpenPolis dedicato ai nidiemerge una forte differenza in termini di diffusione e spicca il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. «Se nei comuni toscani ed emiliano-romagnoli (in media) l’offerta comunale copre oltre il 20% dei minori, in quelli del sud la quota si ferma al 5 per cento. E per gli enti di Campania e Calabria - si legge nel report - la quota media si attesta anche sotto questa soglia».

Nidi comunali concentrati nel Centro-Nord

L’offerta del nido comunale si concentra soprattutto nel Centro-Nord. Un’ulteriore faglia è quella tra i comuni maggiori - dove il servizio è solitamente più strutturato - e i piccoli centri. Il report segnala che sotto i 3mila abitanti la copertura comunale - in media - non arriva al 10 per cento. Sono all’8% gli utenti del servizio nido comunale sui residenti con meno di 3 anni nei comuni tra 2mila e 3mila abitanti.

Bianchi: «Avviata una consultazione pubblica»

In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita degli asili nido il ministero dell’Istruzione ha presentato il documento ’Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l’Infanzia’, realizzato dalla ’Commissione nazionale zerosei’. Ed è stata avviata una consultazione pubblica che coinvolgerà un’ampia platea di persone e organismi e che durerà fino al 24 gennaio 2022. «Le linee presentate oggi vanno portate sul territorio, sono il manifesto di una scuola nuova», ha affermato per l’occasione il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. « Intervenire in questo settore è fondamentale - ha aggiunto il ministro - per ridurre le disuguaglianze e dare a tutte le bambine e a tutti i bambini le stesse opportunità. Per questo con il Pnrr stanziamo complessivamente 4,6 miliardi per asili nido e scuole dell’infanzia». Risorse ingenti, ha sottolineato Bianchi, «anche in una logica di riequilibrio territoriale».

Dalle convenzioni ai voucher le diverse modalità di gestione

Doverse le modalità di erogazione del servizio. In alcune regioni, come Calabria, Marche e Basilicata, in media oltre il 50% degli utenti del servizio comunale lo frequenta in gestione esterna, cioè in nidi a gestione privata, con riserva di posti in convenzione. In Piemonte e in Liguria sono meno del 20 per cento. Nei comuni di questi due territori, così come in Molise, Puglia, Lombardia, Veneto e Campania, una quota superiore alla media italiana delle regioni a statuto ordinario accede al servizio tramite voucher.