Gli asset turchi sotto osservazione dopo le elezioni a Istanbul

Dopo questo importante test elettorale, per i prossimi 4 anni non ci saranno appuntamenti elettorali di rilievo. La comunità finanziaria si aspetta che il governo metta in pratica le riforme strutturali per dare slancio all’economia. Il 2018 è stato archiviato con una crescita anemica, pari al 2,6 per cento (gli ultimi due trimestri del 2018 hanno poi chiuso in negativo, particolare da non sottovalutare). Rispetto al 7,6% del 2017 è davvero poca cosa. Del tutto insufficiente ad assorbire gli 800mila giovani che si affacciano ogni anno sul mercato del lavoro. Una delle principali debolezze del sistema finanziario turco è l'elevato disavanzo delle partite correnti, il che significa che la Turchia deve attirare flussi di denaro dall'estero per mantenere la sua economia in equilibrio.