Gli auguri della politica sui social: dai balletti alle foto con l’albero

L’albero bianco di Berlusconi

Gli auguri del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi arrivano con la foto di un originale albero di Natale dai rami bianchi che il Cavaliere sta finendo di addobbare con palline di tutti i colori: «Auguro a voi e alle vostre famiglie di trascorrere momenti felici e di realizzare nel prossimo anno i progetti e i sogni che ciascuno porta nella mente e nel cuore».

Gli auguri al contingente Unifil di Luigi Di Maio

Foto di famiglia per Luigi Di Maio, ma non solo. Sul profilo Twitter ci sono anche gli auguri al contingente italiano Unifil: «Grazie per la dedizione, la professionalità e lo spirito di sacrificio con cui affrontate la vostra missione. Orgogliosi di voi e di come dimostrate quotidianamente cosa sa fare l'#Italia per la pace e per il #Mediterraneo». Su Facebook nel fare gli auguri posta un video che difende il reddito di cittadinanza, con le testimonianze di chi per Natale ha potuto fare una spesa dignitosa con quel denaro.

La letterina di Renzi

Auguri retrò per Matteo Renzi, che nell’era più digitale di sempre sceglie per fare gli auguri una letterina scritta a mano su un foglio a righe (anche se postata su Twitter). «Buon Natale!», augura a tutti. «Una festa di gioia pura», ma anche «una festa difficile per chi vive il lutto, la separazione, il dolore. Auguri speciali! A tutti e a ciascuno l’abbraccio più affettuoso. E gli auguri più cari».

