Gli avvocati e i consulenti del lavoro sempre più integrati Necessaria un'offerta a 360 gradi: negli studi legali entrano figure capaci di occuparsi di risorse umane, payroll o piani di welfare

Tempo di “tutto tondo” per la consulenza al cliente anche sul versante giuslavorista. Al classico studio associato tra avvocati e commercialisti si aggiungono esperienze in cui a integrarsi è la competenza specifica del consulente del lavoro. Una figura tecnica in aggiunta a quella del legale e del commercialista che spesso diventa strategica per operare con la maggiore efficienza e la minima spesa, tanto più in operazioni articolate e numericamente complesse.

Un’esigenza che si è fatta più concreta nell’anno appena concluso. «In passato un commercialista specializzato in paghe e contributi poteva forse fornire una consulenza, ma oggi servono professionalità specifiche», afferma Emiliano Villa, commercialista e managing partner di Villa Roveda e Associati, associazione professionale multidisciplinare con sedi a Milano e Lodi. In studio l’integrazione è iniziata oltre 15 anni fa, ma negli ultimi quattro anni, spiega Villa, «si è sviluppata in maniera importante. Oggi è necessaria un’offerta a 360 gradi».

Il risultato è una proposta di consulenza che, lato cliente, semplifica l’individuazione del giusto interlocutore e allo stesso tempo è più completa grazie alle diverse competenze: il legale indica una strategia e il consulente del lavoro può delineare l’impatto di determinate decisioni con i numeri. «Impossibile non avvalersi di una figura simile», rimarca Villa.

La spina dorsale della consulenza full service, ammonisce però Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo, «deve essere un software». Lo studio ha iniziato l’anno con l’apertura di una nuova sede a Varese in cui sono entrati Roberto Corno, consulente del lavoro, e il suo team, a cui si aggiungono un ingegnere gestionale, specialisti in materia di payroll e informatici che lavorano all’implementazione di una nuova suite che probabilmente sarà pronta in primavera. «Noi assistiamo solo le aziende e senza un sistema gestionale unico non potremmo mai controllare i conflitti d’interesse e la redditività di una pratica- afferma Toffoletto -. Il nostro obiettivo è dare un servizio migliore a un prezzo competitivo, ma questo vuol dire investire per migliorare l’efficienza dei processi. Qualcosa di irrealizzabile se non si haun unico studio e contabilità, un unico controllo di processo e di qualità per tutte le sedi».