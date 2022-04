Gli avvocati giocano la carta aggregazione. Ma si tengono una via d'uscita

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Gli avvocati tentano la carta dell’aggregazione, anche guardando alle altre professioni. Rimasti finora marginali rispetto ai (timidi) processi di crescita e accentramento che hanno riguardato negli scorsi anni soprattutto commercialisti e consulenti del lavoro, ora, dopo l’amara esperienza del Covid, i legali cominciano a farsi avanti e a cercare contatti per avviare processi di aggregazione sia orizzontale, ovvero con altri studi legali affini o in realtà territoriali diverse, sia verticali, ovvero con studi apportatori di altre competenze, in particolare di commercialisti per dare vita a realtà multidisciplinari.

È un segnale piuttosto forte che emerge dai numeri della società MpO, specializzata in consulenza sui processi di aggregazione degli studi professionali, la quale negli anni ha acquisito un database di contatti e mandati tale da costituire un buon osservatorio del fenomeno: l’anno scorso la società ha ricevuto 271 contatti da parte di studi legali interessati a processi di integrazione, quasi quattro volte il numero di quelli registrati nell’anno del Covid, il 2020. «In assoluto, certo, i numeri sono ancora modesti e devono tradursi poi in effettivi mandati - osserva Alessandro Siess, fondatore di MpO - ma segnalano un fenomeno del tutto nuovo, visto che i legali finora erano rimasti ai margini di qualsiasi aggregazione».

Loading...

Proprio il ciclone Covid sembra aver costretto in fretta a questo rapido cambio di prospettiva. In un primo tempo, in piena pandemia, sono cresciute molto le richieste di cessione: nel 2020 uno su tre tra chi si è rivolto a MpO lo ha fatto “per gettare la spugna”. Fenomeno già archiviato nel 2021 con appena il 2% dei contatti in questo senso.

Chi cerca

Ora invece a prevalere sono i “matrimoni” o meglio le richieste di fidanzamento tra studi: uno su due pensa già all’acquisizione per ingrandirsi, mentre più del 40% parte, appunto, dal “fidanzamento”, ovvero da una graduale integrazione di competenze.

A tracciare l’identikit di questi clienti è Alessandro Massimelli, responsabile area legale degli advisor: «Si tratta di studi abbastanza piccoli, composti in media da uno o due partner, con una scala di fatturato che va dai 200 agli 800mila euro». L’obiettivo? «A volte è di espandersi acquisendo studi in altre città, di fatto da Roma in su - continua - e altre volte di ottenere competenze mancanti, e quindi si cercano boutique». Le grandi law firm nazionali e internazionali, naturalmente, seguono altre dinamiche.