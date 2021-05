Gli avvocati nel nuovo mondo post Covid

2' di lettura

In questi giorni si parla di riaperture e di come saranno l’Italia e il mondo dopo la tempesta pandemica che ci ha colpiti più di un anno fa. Anche gli avvocati - che hanno dovuto fare i conti con la riorganizzazione del lavoro - si interrogano sul lascito dell’emergenza.

Che cosa resterà del processo da remoto? Nel futuro post-Covid avrà senso diventare super-esperti in un determinato settore, dando seguito alla possibilità - ancora in parte ostaggio dei ricorsi - di ottenere la patente di specialista? E ancora: lo smart working diventerà la cifra dell’organizzazione degli studi di domani? Infine, ma di certo non questione residuale: quale ruolo si preparano a giocare gli studi legali nella partita del Pnrr, il piano di ripresa e resilienza che promette di ridisegnare il volto del Paese e rilanciarlo insieme al resto dell’Unione europea?

Domande importanti che hanno guidato il piano di lavoro di questa terza edizione dell’iniziativa del Sole 24 Ore-Statista sugli studi legali del 2021: 368 le realtà di eccellenza citate quest’anno per settore di specializzazione o per sede geografica, con una innovativa presenza di studi “boutique” accanto ai big della consulenza.

Anche per questo si è scelto di far precedere gli elenchi degli studi segnalati - da pag. 11 a pag. 17 - da una serie di approfondimenti tematici, chiamando alcuni protagonisti a spiegare come vedono il loro futuro professionale e quello dell’intera avvocatura, che si prepara tra l’altro a profondi cambiamenti nel settore civile e penale. Partendo proprio dalla consapevolezza che la pandemia e lo shock sociale ed economico che ne è seguito sono stati anche importanti leve di trasformazione, imponendo agli studi una riflessione sulla necessità di cambiare i modelli di business.