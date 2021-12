Patrick Zaki, ordinata la scarcerazione. Il processo va avanti. Draghi segue vicenda con «massima attenzione»

Patrick, durante i 4 minuti in cui è stato in aula fuori dalla gabbia, era vestito di bianco, colore simbolo degli imputati, portava una mascherina nera calata sul mento, codino, occhiali e si dondolava sui piedi. Accanto a lui, di fronte al banco del giudice, c’erano tre legali e un poliziotto. Non è chiaro dove sia stato portato Patrick durante la pausa dell’udienza, non ripresa ancora.

La vicenda giudiziaria

Patrick Zaki è nato il 19 giugno 1991 a Mansura, in Egitto, da una famiglia della minoranza cristiano copta del Paese. È un attivista per i diritti umani e svolge ricerca per Egyptian Initiative for Personal Rights, una Ong egiziana, dove si occupa soprattutto di questioni di genere. Nel 2020 è in congedo all’Università di Bologna per frequentare il Master Erasmus Mundus in Women's and Gender Studies. L’esperienza si interrompe quando viene sequestrato all’aereoporto del Cairo.

Zaki atterra nella capitale egiziana il 7 febbraio 2020. Scompare nel nulla e riappare il giorno dopo, davanti alla Procura della sua città Mansura, a un centinaio di chilometri dal Cairo, in stato di fermo per cinque accuse che potrebbero costargli 25 anni di detenzione: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Da allora è sempre stato in carcere.

Una manifestazione per il rilascio di Patrick Zaki a Bologna il 6 dicembre (Lapresse)

La gioia della famiglia

Urla di gioia da parte della famiglia e degli attivisti hanno accolto l’annuncio della scarcerazione di Patrick Zaki: lo testimonia l’Ansa sul posto al termine dell’udienza di Mansura. All’esterno dell’aula del tribunale c’erano in attesa il padre, la madre, la sorella, gli amici e alcuni attivisti. Zaki non era in aula al momento dell’annuncio.

«La notizia che tanto aspettavamo. Patrick Zaki sarà scarcerato. Speriamo presto di poterlo riabbracciare qui a Bologna». Lo dice Matteo Lepore, sindaco della città.