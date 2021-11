Gli avvocati della solidarietà più attivi nei servizi “pro bono”

Il servizio, disponibile in origine solo per associazioni ed enti non profit (che chiedono consulenze soprattutto su diritto delle associazioni, contrattualistica, privacy, diritto del lavoro, riforma del Terzo settore), accoglie dal febbraio 2020 anche le richieste dei singoli individui (che vertono perlopiù su diritto del lavoro, di famiglia e dell’immigrazione). E proprio l’apertura alle persone fisiche ha fatto impennare le domande: dalle 66 del 2019 si è passati alle 122 del 2020. Quest’anno sono state 158, di cui l’80% presentate da individui, ma solo 43 sono state inoltrate alla rete. «Tante richieste individuali - spiega Carotenuto - si fermano a un primo contatto e non vengono fornite le informazioni sulla situazione finanziaria, che peraltro non sono dirimenti: diamo assistenza pro bono anche a chi non rientra nella soglia fissata per il gratuito patrocinio ma presenta una richiesta meritevole».

Da giugno, poi, è online la piattaforma di Pro Bono Italia, attraverso la quale è possibile presentare e gestire le richieste di assistenza legale. E a gennaio 2022 debutterà la nuova clearing house dell’associazione: per sostenerla Pro Bono Italia ha lanciato una raccolta fondi e si affiderà inoltre all’aumento delle fee annuali versate dagli associati, che andranno dai 150 euro per i singoli avvocati ai 3.500 euro per le law firm globali con più di 50 legali in Italia (somme comunque sotto la media europea).