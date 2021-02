Gli effetti del climate change in Italia: un modello per capire (e anticipare) eventi estremi

Lo studio, “Evaluation and Expected Changes of Summer Precipitation at Convection Permitting Scale with Cosmo-Clm over Alpine Space”, è stato pubblicato sulla rivista internazionale Atmosphere.

«I nostri risultati per l'area alpina nella stagione estiva evidenziano, sebbene siano da ritenersi preliminari, una diminuzione della pioggia media giornaliera, in particolare ad alta quota, e localizzate intensificazioni degli eventi estremi lungo le Alpi orientali - spiega Marianna Adinolfi, ricercatrice Cmcc e prima autrice dell'articolo -. Pioverà meno di frequente ma più intensamente, sia su scala giornaliera che oraria. A fronte dell'aumento di intensità di tali eventi, è chiaro che comprendere la distribuzione delle piogge su scala oraria può apportare un grande valore aggiunto al supporto che saremo in grado di dare ai decisori».

Primo risultato di un lavoro che potrà essere “esportato” e ripetuto su scala nazionale. «Il Cmcc lavorerà nel 2021 proprio per dotare l'Italia di simulazioni analoghe, anzi ancora più lunghe, su tutto il territorio Italiano - conclude Paola Mercogliano- . Tali simulazioni supporteranno la definizione di misure di adattamento al cambiamento climatico anche sulla scala comunale e potranno permettere l'avanzamento dell'analisi del rischio per diversi settori che insistono su aree molto localizzare (come le infrastrutture critiche).

In parallelo grazie alla collaborazione con altri centri di ricerca in Europa il Cmcc parteciperà alla preparazione di nuovi scenari di simulazione sempre più dettagliati anche sull'Europa. Per l'area delle Alpi i risultati sono particolarmente interessanti e utili perché si tratta di una zona di grande importanza per l'Italia oltre che un'area particolarmente sensibile al cambiamento climatico».