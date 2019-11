Gli effetti disastrosi delle mafie sull'economia

(ANSA)

“La Piovra sul Nordest. Come le mafie stanno manipolando l'economia” è il titolo del convegno organizzato da Confindustria Vicenza per informare e dare agli imprenditori gli strumenti per difendersi. «Come rappresentanti del mondo produttivo non possiamo restare a guardare», spiega Claudia Piaserico, vicepresidente dell'associazione. «Abbiamo il dovere nei confronti dell'intero territorio di contribuire a sviluppare gli anticorpi per affrontare questo male del nostro Paese».Ma alle accuse agli imprenditori di denunciare troppo poco, Piaserico non crede: «Abbiamo riempito la sala parlando di mafie: è un segnale di attenzione e grande interesse. Capire come funziona il meccanismo insegna ad alzare l'attenzione e le difese necessarie. Continueremo nell'opera di informazione».

400

Connessioni

Imprese del solo Veneto nelle quali opera una persona con precedenti per reati mafiosi. Secondo il colonnello della Guardia di Finanza Crescenzo Sciaraffa, spesso il primo contatto avviene tramite intermediari professionisti - come commercialisti, avvocati o notai - che danno fiducia e rendono poco riconoscibile il fine criminale