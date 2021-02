Gli Emirati arabi nell’orbita di Marte, in attesa di cinesi e americani Pieno successo dell’operazione che porta il quarto paese attorno al Pianeta rosso: la sonda Hope ha sfruttato la struttura interplanetaria della Nasa di Leopoldo Benacchio

Pieno successo dell'operazione che porta il quarto paese attorno al Pianeta rosso: la sonda Hope ha sfruttato la struttura interplanetaria della Nasa

L'impossibile è possibile, gli arabi su Marte! Non è una invenzione nostra, ma due degli slogan ripetuti mille volte nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, durante la trasmissione in diretta, in un clima decisamente hollywoodiano, per l'arrivo in perfetto orario e l'inserimento in orbita della sonda Hope, Speranza, degli Emirati Arabi Uniti.

Inizia quindi nel migliore dei modi il mese marziano, come è stato definito, in cui tre diverse missioni spaziali, Emirati, Cina, Usa, arrivano al pianeta rosso in 15 giorni.

La sonda emiratina Hope, lanciata da una base giapponese con un razzo vettore H II A il 19 luglio 2020, dopo 7 mesi di cammino e quasi 500 milioni di chilometri, ha rallentato al momento giusto passando dalla velocità di arrivo, 121.000 chilometri ora, a quella corretta per l'inserimento in orbita, 18.000 chilometri ora.

In pratica con i retrorazzi ha dovuto fare una potente frenata. È una manovra delicata perché se il mezzo frena troppo ricade sul pianeta e la missione finisce, se invece arriva troppo veloce può anche andare a perdersi nello spazio, sfuggendo all'influenza di Marte, che ha una gravità del 38% circa di quella terrestre. La sua capacità di attrarre altri corpi è quindi meno della metà di quella del nostro pianeta.

Siamo abituati ai successi in cambio spaziale, ma bisogna ricordare che l'esito positivo di una missione su Marte è sicuro tanto quanto giocare il rosso o il nero alla roulette: solo il 50% di quelle che hanno tentato di arrivarci ha avuto successo.