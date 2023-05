«Gli Emirati in Italia a caccia di partnership con le Pmi eccellenti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Raddoppiare il Pil in sette anni – dagli attuali 600 miliardi a 1200 miliardi – scommettendo sulla diversificazione dall’oil&gas e sulla transizione ecologica. Energie rinnovabili, batterie al litio, biofuel e recycling, trattamento delle acque, aerospazio. E per farlo Pmi e governo degli Emirati Arabi Uniti cercano partnership sul know how e lo sviluppo di tecnologie che le aziende italiane possono offrire.

È con questi obiettivi che oggi si tiene a Milano (e per la prima volta in Europa) Investopia...