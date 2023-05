Gli equilibri mondiali, la sfida tra potenze e l’impatto della guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un mondo in rapida evoluzione, più per necessità che per strategia. Due potenze globali - Stati Uniti e Cina - che si guardano e si sfidano, intrecciando interessi e visioni spesso divergenti: nella democrazia e nella politica, nell’economia, nello sviluppo tecnologico, nella sicurezza nazionale. Due potenze combattute tra l’aspirazione al primato, all’egemonia, e l’obbligo di trovare il modo di coesistere.

L’Europa è nel mezzo, costretta a inseguire nelle nuove tecnologie, a incassare il protezionismo degli altri. Incalzata dalle economie emergenti, ma anche capace di rilanciare - superando i veti e le differenze interne - sui diritti, sulle politiche ambientali, sulle regole della comunicazione digitale. E l’Europa all’interno della geopolitica del pianeta, merita uno spazio maggiore anche negli appuntamenti del Festival dell’Economia: per questo nei prossimi giorni vi indicheremo, nello specifico, i titoli e i protagonisti che potrete trovare dal 25 al 28 maggio a Trento.

Qui ci concentriamo sugli equilibri globali in continuo movimento, messi alla prova dalle crisi successive: la pandemia causata dal Covid, la guerra vicina, con l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. E poi le ripercussioni sulle catene di fornitura, sui prezzi dell’energia, sulla tenuta stessa dei sistemi democratici. Ma accanto alle grandi crisi convivono, persistono, emergenze meno eclatanti seppure gravi: la gestione dei flussi migratori, le difficoltà dell’Africa, le contraddizioni dell’Asia.

«Anche l’edizione 2023 del Festival dell’Economia di Trento non può non mettere al centro le due guerre in corso - quella calda in Ucraina e quella fredda con la Cina. La loro evoluzione ma soprattutto le profonde trasformazioni che stanno generando a cominciare dalla rinnovata ossessione per la sicurezza, militare ma anche alimentare, energetica e tecnologica», dice Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi e docente di relazioni internazionali all’Università Bocconi. «Nell’affrontare questi temi l’enfasi - spiega Magri, membro dell’Advisory Board del festival - è sull’impatto delle trasformazioni sugli attori principali: l’Europa, in primis, ma anche Asia e Africa per il peso ancor più rilevante che avranno nel futuro».

GIOVEDÌ 25 MAGGIO