Gli erbari non sono tutti uguali

Gli erbari fantastici

Gli erbari fantastici sono un tema che ha ispirato molti artisti del Novecento, dalla Flora futurista di Osvaldo Barbieri del 1930, al Manifesto della flora futurista ed equivalenti plastici di odori artificiali di Fedele Azari del 1924. Nel libro della Dardi mi ha fatto piacere ritrovare citata anche la Botanica Parallela di Leo Lionni: un libro sulla botanica fantastica che appartiene alla mia infanzia. Gli erbari da sempre ispirano le persone a coltivare la propria curiosità, furono molti gli intellettuali a dedicarcisi: Jean Jaques Rousseau ne fu appassionato almeno quanto Nabokov fu un entusiasta lepidotterista. L'erbario di Emily Dickinson non va visto solo come il passatempo di una grande poetessa, ma come desiderio di approfondimento di un'intellettuale che apparteneva a un'epoca in cui erano ancora vietate le università al genere femminile. Del libro Herbaria ho apprezzato soprattutto la serietà con cui sono descritte le categorie di erbari, così diversi tra loro. Bella la sezione degli erbari grafici: dal celebre Erbario di Trento, il Tractatus de Herbis, l' Ikebana Rikka Zu di Ikenobo Senko, fino ai capolavori di Charles Rennie Mackintosh, che nel 1905 fece alcune tra le illustrazioni di fiori più suggestive di tutti i tempi. La sua Fritillaria meleagris è stupenda! Poi William Morris e tutti i preraffaelliti, da sempre ispirati dalla natura, come lo fu anche Eugène Crasset e tutta l'Art Noveau, o Ugawa Kazumasa, un fotografo giapponese a loro contemporaneo, celebre per le sue stampe fotomeccaniche di fiori all'avanguardia, che hanno poco da invidiare ai celebri scatti di Karl Blossfeldt. Questo volume è talmente raffinato e ricco che mi sarei aspettato di ritrovare anche le xilografie dei cento crisantemi a stelo singolo di Keika Hasegawa, o le eteree radiografie di fiori del dottor Dani L. Tasker, appassionato fotografo e primario di radiologia di Los Angeles che una volta, commentando il suo lavoro disse: “i fiori sono il modo in cui una pianta esprime il suo amore per la vita”.

Domitilla Dardi, Herbaria, piante, erbari moderni e florilegi, 24 Ore CulturaEditore, pagg . 208





