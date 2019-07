Gli esoneri precludono i bonus del premiale

Rientrare in una causa di esclusione non è solamente positivo per il contribuente. Infatti, se è vero che i contribuenti esclusi non rientreranno nelle apposite liste di controllo basate sui risultati degli indicatori, né sono tenuti alla compilazione dei modelli, è anche vero che essi non possono aspirare all’applicazione del regime premiale, neppure nel caso in cui, compilando facoltativamente gli Isa, ottenessero un risultato superiore a quello previsto dal provvedimento delle Entrate del 10 maggio 2019.

Per esemplificare, una società che non supera i test per potersi definire società operativa ai sensi dell’articolo 30 della legge 724/1994 non potrà fruire della causa di esclusione (quando il mancato superamento dipende dai ricavi) o della causa di disapplicazione (quando il problema deriva da perdite sistematiche: Provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012), risultato a cui, invece, potrebbe aspirare una società cui risultano applicabili gli Isa.