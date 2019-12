Gli esperti di confort per l’hotel “slow” dell’Alto Adige di Maria Chiara Voci

Hotel Saltus a San Genesio (Bz) progettato con materiali naturali locali

L'Hotel Saltus, situato a San Genesio (a 1100 metri di altitudine, sopra Bolzano), è stato progettato dallo studio Tara Architekten di Merano a valle di uno studio attento sull'uso di materiali naturali locali, come il legno di larice – albero caratteristico dell'altopiano del Salto, da cui il nome stesso dell'hotel. Ogni ambiente, dalla hall al cocktail bar, dal bistrò alla terrazza panoramica, fino alle camere e gli spazi per lo yoga forest view, è studiato per coniugare comfort e sostenibilità. La vacanza che viene offerta è quella di una riconnessione ai ritmi della natura: grazie alle visuali ampie sul bosco circostante e non solo. Agli ospiti viene proposto di limitare l'uso di tv e wi-fi e di dedicare tempo al risposo del corpo e della mente. Tutti i pasti – composti da piatti rigorosamente tradizionali – vengono serviti nella locanda sudtirolese adiacente, dove poter trovare materie prime e vini locali.