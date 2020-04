Gli Eurobond spiegati con parole semplici Cosa sono, e perché dividono tanto i Paesi dell’Europa, gli strumenti in discussione all’Eurogruppo? di Maximilian Cellino

Eurobond, a volte basta la semplice parola per creare speranza da una parte, ma anche per indurre l’altra ad erigere barricate invalicabili. L’idea di un titolo obbligazionario emesso in «comune» all’interno dell’area euro resterà per il momento un’illusione, come si è visto anche dalla piega che hanno preso le ultime riunioni dell’Eurogruppo chiamato a decidere misure di sostegno per affrontare l’epidemia di coronavirus. È quindi più che mai opportuno cercare di capire quale strumento si celi dietro questo nome e perché la semplice evocazione del suo nome provochi un conflitto pressoché infinito in seno all’Unione.

Debiti e bond

È forse utile ricordare anzitutto che per finanziare i servizi che garantisce ai cittadini, le pensioni, gli investimenti e le spese correnti ciascuno Stato spende in genere una cifra maggiore rispetto a quanto riscuote attraverso le imposte versate dagli stessi contribuenti, siano essi famiglie o imprese. La differenza viene in gran parte coperta chiedendo in prestito il denaro necessario ed emettendo in cambio obbligazioni (bond appunto, in lingua anglosassone) che garantiscono il pagamento di interessi oltre alla restituzione a scadenza dell’ammontare ricevuto al momento della sottoscrizione.

C’è tasso e tasso

Qui sta il primo nodo della questione, perché gli interessi variano a seconda della durata del prestito (più lungo è, e in genere maggiori sono le cifre da versare), ma soprattutto in base all’affidabilità di chi ha emesso il titolo. O meglio, alla percezione che si ha fra gli investitori della solidità di un emittente e di quanto sia in grado poi di versare con regolarità gli interessi e di restituire l’intero debito. In questi casi, per dirla in gergo tecnico, si valuta il “rischio di credito” di chi presta denaro, cioè lo Stato.

È dunque evidente che un Paese come l’Italia, con un debito pubblico rilevante (oltre 2.400 miliardi di euro) soprattutto se confrontato con la ricchezza nazionale (Pil) e con il debole ritmo di crescita dell’economia, è destinato a pagare di più rispetto a un Paese del nord Europa con un bilancio meno pesante da portare sulle spalle e magari uno stato più florido dell’economia.

Il famigerato «spread»

La differenza che si paga in termini di interessi su strumenti simili (in genere si prendono i titoli con scadenza decennale) è ormai ben nota a tutti gli italiani e si chiama genericamente spread. Quello che riempie le pagine dei giornali si riferisce allo scarto tra i BTp italiani (il cui rendimento sui 10 anni viaggia al momento intorno all'1,5%) e i solidissimi Bund tedeschi (con tassi addirittura negativi) ed è anche un indice indiretto della tensione che si avverte sui titoli del Tesoro e sul nostro Paese.