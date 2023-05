Gli ex devono garantire ai nonni il diritto di poter visitare i nipoti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da quando mio figlio si è separato, c’è sempre qualche imprevisto che mi impedisce di stare con i nipoti. Temo che mia nuora, con la quale non ho mai avuto rapporti pacifici, accampi delle scuse per impedirmi di vederli. Ho sentito dire che non si possono estromettere senza motivo i nonni dalla vita dei nipoti. È così?

Si, è così, anche perché al diritto dei nonni di stare con i nipoti per conservare il legame affettivo corrisponde quello dei nipoti di continuare a vederli, così che l’eventuale incrinarsi dell’amore tra i genitori non possa ripercuotersi sul loro benessere. A garantirlo, c’è da una parte l’articolo 317 bis del Codice civile che prevede il diritto degli ascendenti, quindi dei nonni, di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori e, dall’altra, le istruzioni dei giudici che ne hanno individuato modalità e limiti.

Ciò che va prioritariamente considerato è l’aspetto fondamentale della questione: il superiore interesse del minore come bussola per ogni decisione. Ciò vuol dire che in tribunale si valuteranno due aspetti. Innanzitutto, si dovrà appurare, prove alla mano, se la frequentazione dei nonni procuri dei seri pregiudizi ai nipoti. In tale evenienza, l’eventuale opposizione agli incontri da parte dei genitori sarà legittima e il giudice potrà anche formalizzarla sancendo lo stop alle visite o vietando ogni contatto. Situazioni in cui il diritto dei nonni è recessivo rispetto alla serenità dei nipoti (Cassazione, 9145/2020). Se, invece, non si ravvisino rischi per il loro benessere, e abbiano un’età tale da saper discernere e comprendere le conseguenze delle opinioni espresse, il giudice li ascolterà per acquisirne il punto di vista. Solo allora, sarà in grado di intraprendere la decisione migliore per i minori mettendo sul piatto della bilancia il rischio di lesione alla loro tranquillità ed il vantaggio derivante dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporne la presenza se i nipoti abbiano riferito di non gradirla. Per limitare il contenzioso, però, sarebbe opportuno che, in sede di divisione della coppia e regolamentazione del percorso di crescita della prole, si precisino le future modalità di frequentazione dei nonni.

Tornando al suo quesito, non le si può impedire di passare del tempo con i nipotini ma, seppure prendesse l’iniziativa di chiedere l’intervento del giudice, non è scontato che sancisca in suo favore il diritto di stare con loro. Questo perché, come spiegato, vanno soppesati più fattori prima di arrivare a una conclusione che possa soddisfare pienamente gli interessi dei minorenni, clima familiare incluso. Può accadere, per esempio, che tra consuoceri non corra buon sangue e che, magari in occasione delle festività, litighino in presenza dei nipoti. Ecco che, caso per caso, il giudice stabilirà se quei bisticci siano gravemente nocivi per i minori che vi assistano o se, invece, rientrino in una quotidianità accettabile sebbene movimentata. Tenga presente, poi, le farà piacere saperlo, che l’orientamento dei giudici è via via più garantista verso i nonni allontanati dalla vita dei nipoti o trattati come degli estranei. Non solo. Se usualmente si tutela il diritto dei nonni a mantenere saldo il legame con i nipoti, la Corte di appello di Venezia (decreto 18 febbraio 2022) va ben oltre e, ribaltando la pronuncia del tribunale, accoglie il reclamo proposto da una nonna, acconsentendo alla sua richiesta di vedere la nipote che non aveva mai incontrato. Ipotesi in cui, pur non essendoci alcun legame pregresso da custodire, alla nonna viene concessa la chance di costruirlo. Per di più, la Corte di cassazione estende la tutela riservata ai nonni a chi li affianchi, che sia il nuovo coniuge, il convivente o il partner non importa, purché idonei ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile che possa regalargli unicamente benefici.

Dal tribunale le soluzioni «su misura» per ogni situazione

L’ex compagna di mio figlio mi ha detto chiaramente che non è d’accordo al fatto che io voglia stare almeno un pomeriggio a settimana con i nipoti e, se provo a suonare al suo campanello, non mi risponde. Qual è la procedura per rivolgermi al giudice?

La procedura per ottenere il ripristino delle visite ai suoi nipotini, cui purtroppo si deve ricorrere quando il dialogo non è un’ipotesi praticabile come accade nel suo caso, non è complessa e relativamente rapida anche se, va detto, la tempistica dipende soprattutto dai ritmi e dai carichi processuali dei vari Tribunali. Come primo passo, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato di fiducia che tenterà di risolvere la situazione in via bonaria almeno per quanto possibile cioè invitando la signora a consentirle gli incontri con i suoi nipoti. Se non otterrà l’esito sperato e, quindi, solo come approdo estremo, avvierà una vera a propria causa ricorrendo al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale dei minori. Azione prevista, a tutela dei nonni, dall’articolo 317 bis del Codice civile. Il giudice esaminerà la vicenda, sentirà i minorenni se non siano troppo piccoli, non mi specifica la loro età e perciò non posso darle riferimenti precisi, e quando avrà un quadro chiaro dei fatti adotterà la soluzione che riterrà più adatta a garantirne l’interesse.

Pur tra conflitti familiari relazioni da salvaguardare

Da quando mio figlio si è sposato accade di frequente che, specie durante i pranzi domenicali, i consuoceri non manchino di rivangare vecchi aneddoti e così accendere discussioni a discapito della serenità di mia nipote adolescente. È ragione valida per chiedere loro di allontanarsi per qualche tempo da lei?