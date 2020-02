Gli ex forfettari obbligati alle fatture e alle ritenute

Da quest'anno l'ex forfettario dovrà poi subire la ritenuta d'acconto sui compensi professionali o per le intermediazioni, come pure deve applicare la ritenuta qualora sia lo stesso a erogare i medesimi compensi.

Per le fatture emesse nel 2019 e non pagate, a fronte di prestazioni professionali per le quali il professionista aveva dichiarato che il compenso non era oggetto a ritenuta d'acconto, occorre comunicare al committente la perdita del regime, affinché operi la ritenuta, in quanto questo compenso concorrerà a formare il reddito imponibile nel 2020 quando il percepente non è più in regime forfettario (comma 72, legge 190/2014).

Infatti per i ricavi e compensi maturati nel 2019 e non ancora incassati si prospetta una tassazione sfavorevole in quanto la norma dispone che in caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, i ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020, saranno sottoposti al regime del periodo di imposta in cui si manifestano e quindi quello dell' incasso. La norma precisa altresì che le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non sono deducibili. Quindi non è possibile imputare i proventi nell'ultimo periodo in cui si è applicato il forfait come aveva invece stabilito l'Agenzia con circolare 17/2012 per il regime dei minimi.



Qualche vantaggio

A favore dell'ex forfettario invece scatta la rettifica della detrazione ai fini dell'Iva. Quindi per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili) c'è il diritto alla detrazione nella misura di tanti quinti o decimi non ancora maturati al 1° gennaio 2020; inoltre spetta il recupero dell'Iva sulle rimanenze di merci in giacenza a inizio 2020 procedendo all'inventario ed alla valorizzazione dei beni in base ai prezzi delle fatture più recenti (Fifo) nonché per i servizi non ancora utilizzati. Ci saranno casi in cui si deve fare la rettifica della rettifica per chi ad esempio è entrato nel forfait lo scorso anno a ha versato i quinti dell'Iva sui beni strumentali ed ora li recupera meno un quinto relativo al 2019.

Quanto al momento di effettuazione della rettifica l'articolo 19 bis del Dpr 633/72 e il comma 61 della legge 190/2014, dispongono che deve essere fatta in sede di dichiarazione Iva. Tuttavia in caso di mutamento del regime come nella fattispecie in esame, si ritiene che il credito Iva possa essere utilizzato già in sede di liquidazione periodica (risoluzione ministeriale 10/E del 2 febbraio 1999).