Gli hedge fund scommettono contro il debito italiano (come nel 2008)

I fondi speculativi hanno effettuato la più grande scommessa contro i titoli di Stato italiani dai tempi della crisi finanziaria globale. Motivo: le crescenti preoccupazioni per le turbolenze politiche a Roma e per la dipendenza del Paese dalle importazioni di gas russo. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui, stando ai dati di S&P Global Market Intelligence, il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto questo mese il livello più alto dal gennaio 2008, con oltre 39 miliardi di euro.

La corsa degli investitori a scommettere contro l’Italia arriva mentre il Paese si trova ad affrontare i crescenti venti economici derivanti dall’impennata dei prezzi del gas naturale in Europa, provocata dai tagli alle forniture da parte della Russia nonché lo scenario di una campagna elettorale quanto mai concitata. «È il Paese più esposto in termini di prezzi del gas e la politica è difficile», dichiara Mark Dowding, chief investment officer di BlueBay Asset Management, che gestisce circa 106 miliardi di dollari di asset sentito da Ft. Dowding sta shortando le obbligazioni italiane a 10 anni utilizzando futures.

Il mese scorso l’Fmi ha avvertito che l’embargo sul gas russo avrebbe portato a una contrazione economica di oltre il 5% in Italia e in altri tre Paesi, a meno che altre nazioni non avessero condiviso le proprie forniture. L’Italia è anche considerata dagli investitori tra i Paesi più vulnerabili dalla decisione della Bce di sciogliere i suoi programmi di stimolo, aumentando i tassi di interesse e interrompendo gli acquisti di obbligazioni che hanno sostenuto il vasto mercato del debito del Paese. Il periodo di relativa calma politica, inaugurato dalla nomina di Mario Draghi a premier nel febbraio 2021, si è infranto a luglio di quest’anno, con la crisi di governo che ha riportato l’Italia in campagna elettorale.