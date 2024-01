Gli hotel del Dee District accanto al Fiserv Forum

Per scegliere l’albergo in cui soggiornare c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma di sicuro il nuovo Trade Autograph Collection Hotel by Marriott nel cuore del centralissimo e chic Deer District, attiguo al palazzetto sportivo del Fiserv Forum permette di vedere da vicino il lago quando ghiaccia, oppure si può prenotare lo storico Pfister Hotel celeberrimo anche per la sua colazione a base di pancake. Invece il Saint Kate-The Arts Hotel piace per la sua atmosfera informale e la presenza in ogni camera di opere di arte contemporanea.



2/6 4/6 Menu