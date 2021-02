Gli immortali menhir da salotto e la scommessa di Pretziada di Stefano Salis

Il quartier generale di Pretziada è un’astronave finita fuori rotta, una casa isolata oltre l’abitato di un piccolo paese del Sulcis, Santadi. E una coppia bellissima, Ivano e Kyre (e i loro figli), sardo-milanese lui, americana lei, gli alieni che la abitano e animano, con un’idea non sai se ai limiti del temerario e del velleitario. Eppure, il loro, è un progetto coerente e ammirevole: ripercorrere la tradizione artigianale sarda e rileggerla con gli occhi esperti ed estranei di chi gli oggetti li disegna per passione, professione e missione. In più, la sapienza di chi tratta i materiali come genitori e allo stesso modo li rispetta e venera: metalli e tessuti, pietre e ferri, diventano vasi e tappeti, ceramiche e campanacci. Sedie, alari. Coltelli, scarpe. Nel quartier generale di Pretziada (“cosa preziosa”), la piccola azienda che sta cercando di scardinare secolari certezze con la propulsione della novità e la forza dei sogni, è scritto che là non sono tollerate inimicizie e pregiudizi. È una posizione filosofica forte, in una terra che troppo spesso, invece, si è nutrita proprio di questi elementi.

Le creazioni di Pretziada (già premiate in questi anni nei meeting di settore) non sono oggetti, ma narrazioni e incontri. Storie di uomini che si appassionano alle forme e ai materiali e trovano soluzioni formali, estetiche e funzionali che servono a ridare linfa alla narrazione di una terra che ha bisogno disperato di stare nella contemporaneità pur con il suo portato millenario. Ed è per questo grumo di significati che l’ultima proposta del duo, in collaborazione, e sotto la guida, di un maestro come Andrea Branzi e di una premiata ditta di fabbri che onora il metallo come i Fratelli Argiolas, è nato un progetto unico nel genere e deviante anche per Pretziada. «Immortale»: serie di 15 sculture, pezzi unici, piccoli menhir (le pietre sacre conficcate nella terra, sparse per tutta l’isola) casalinghi: pietre di nuda e irrimediabile bellezza, scatole di metallo nero. Un incontro che produce pezzi di ieratica maestà, di silenzio eloquente e ripropone all’uomo la sua finitudine e, insieme, il suo essere parte di qualcosa di più grande.

Roger Caillois, che sulle pietre ha scritto le parole più belle, capiva l’intima essenza del loro segreto. «Esistono fin dall’inizio del pianeta, e a volte provengono da un’altra stella. Precedono l’uomo, e l’uomo, quando è arrivato, non le ha macchiate con l’impronta della sua arte o della sua industria. Gli unici utensili che hanno conosciuto sono quelli che sono serviti a rivelarle: il martello che le sfalda, per manifestarne la geometria latente, la mola che le leviga, per mostrarne la grana o risvegliarne i colori smorti. Sono rimaste quel che erano, nella loro verità: se stesse e null’altro». È qualcosa che dice molto anche della terra, la Sardegna, dalla quale stavolta provengono; terra che di pietre vive.

Ossidiane e trachiti, scuri basalti, pezzi di muretti a secco o sussulti irregolari di roccia: questa collezione – che, per me, è uno dei progetti di design più maturi e convincenti dell’intera carriera di Branzi –, si propone con unitarietà e forza che più che una proposta di design sembra, ed è, una vera opera d’arte d’insieme. Se fossi un museo, o un’istituzione, la vorrei nella sua totalità: il linguaggio antico (e modernissimo) con il quale queste colonne e questi basamenti e queste pietre ci scrutano, sono domanda di tempo, icona di continuità. Evoluzione, progresso, forza dell’immutabile. Manifestazione, appunto, dell’immortale, emozione di vita. Il sublime ossimoro che ci tiene legati al cosmo.