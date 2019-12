Gli imperdibili per le vacanze di Natale

Tolo Tolo – Dopo lo stratosferico successo di «Quo vado?» torna Checco Zalone, ma questa volta con un film di cui è anche regista. Si tratta dell'esordio dietro la macchina da presa per il comico barese che spera di bissare il trionfo ottenuto con il suo film precedente. Per molti è il titolo imperdibile delle feste e sarà in sala dal primo giorno del nuovo anno.

Cena con delitto – Un giallo d'altri tempi ricco di colpi di scena: Harlan Thrombey, agiato romanziere, viene trovato morto in circostanze misteriose nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo ottantacinquesimo compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc, uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso e sospetta si tratti di un omicidio. Ma non tutto è come sembra. Divertimento assicurato per un film dall'ottimo ritmo e supportato da un grande cast.

Dio è donna e si chiama Petrunya – Una delle sorprese degli ultimi tempi è questo dramma al femminile firmato dalla regista macedone Teona Strugar Mitevska, che racconta il suo paese natale, una società patriarcale e maschilista. La trentenne Petrunya compirà un gesto impensabile durante una particolare cerimonia religiosa: da lì in poi la sua vita cambierà completamente.

Sorry We Missed You – Ken Loach è un regista che non ha bisogno di presentazioni e questa sua nuova pellicola conferma il talento e la forza narrativa di un autore che continua a combattere per la causa delle classi sociali più disagiate. Presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, «Sorry We Missed You» è un dramma familiare, semplicemente imperdibile per chi è in cerca di qualcosa di particolarmente impegnato durante le feste.

Il terzo omicidio – Film del 2017 del grande regista giapponese Hirokazu Kore-Eda, che arriva finalmente nelle nostre sale dopo il successo ottenuto dall'autore nipponico con «Un affare di famiglia», Palma d'oro a Cannes nel 2018, e «Le verità», scelto come film d'apertura dell'ultima Mostra di Venezia. «Il terzo omicidio» è un thriller ad alta tensione, che mostra come Kore-Eda sia un autore capace di trattare con grande classe generi molto diversi l'uno dall'altro.